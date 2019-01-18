AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor" dedi.

Yavuz, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada savunma alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktardı. Yavuz, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de İHA var, silahlı, silahsız. Eğer Türkiye, insansız hava aracını yapamamış olsaydı bugün teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bu şekliyle veremezdik. Artık ne İsrail'e mecburuz ne Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi insansız hava aracımızı hem üretiyoruz hem kullanıyoruz hem de şimdi tüm dünyaya satıyoruz. Daha yeni Ukrayna sipariş verdi. Türkiye, dünyanın en iyi insansız hava aracını yapıyor. Bir de şimdi yapacaklarımız var".

'40 BİNİNCİ TANKIN MOTORU YERLİ OLACAK'

Yerli tank üretileceğine dikkati çeken Yavuz, "BMC, 250 tane yapacak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. Ardından 100 tane Katar ve başka ülkeler bekliyor çünkü 40 bininci tankın motoru Allah'ın izniyle yerli olacak. Bundan daha büyük icraat olabilir mi? Yerli otomobil, Kanal İstanbul olacak" dedi.