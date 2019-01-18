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    Muhterem Nur

    Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan Muhterem Nur'a suç duyurusu

    © Fotoğraf : DHA/ÖZDEN ATIK
    Türkiye
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    Engelsiz Yaşam Vakfı, Muhterem Nur hakkında şikayette bulundu. Nur, vakfın gecesinde açık artırmaya çıkan ürünlerin Müslüm Gürses'e ait olmadığını iddia etmişti.

    Muhterem Nur - Müslüm Gürses
    © Fotoğraf : Twitter
    Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu
    Engelsiz Yaşam Vakfı, engelliler yararına düzenlenen gecede Müslüm Gürses'in filminde kullanılan gömleği ile özel tasarlanan yüzüğün açık artırmada satılmasının ardından, gömlek ve yüzüğün sanatçıya ait olmadığını belirterek, "Dolandırıcılar" açıklaması yapan Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde 7 yıl önce kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın binlerce engelli ve ailesine yardımda bulunduğunu belirtildi. Her yıl farklı bir temayla vakfın yılın enleri ödül töreni düzenlendiğini belirten dilekçede 8 Ocak'ta "şehit ailelerine yardım ve dayanışma" temasıyla bir pırlanta şirketince Can Muhtar tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bağışlanan, filmde Timuçin Esen'in giydiği gömlek ile filmin oyuncularının imzaladığı afişin açık artırma ile satıldığı belirtildi. Gömleği Demet Akalın'ın, yüzüğü ise Ferman Toprak'ın aldığının yer aldığı dilekçede açık artırmayı yönetip sunan Tayyar Işıksaçan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olduğunu hiçbir şekilde belirtmediği, özel olarak tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğu söylendiği anlatıldı.

    MUHTEREM NUR: EŞİMİN YÜZÜĞÜ PARMAĞIMDA

    Muhterem Nur
    © Fotoğraf : DHA/ÖZDEN ATIK
    Muhterem Nur: 'Annecim annecim' diyordu, şimdi 'O kadını susturun' diyormuş
    Dilekçede, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un 11 Ocak'ta eşine ait olduğu ileri sürülen yüzüğün ve gömleğin sahte olduğu, satışa çıkarılarak kamuoyunun, satın alanların ve şahsının aldatıldığını ileri sürdüğü belirtildi. Muhterem Nur'un basına "Eşimin yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitasyondur. Bunlar dolandırıcılar" dediği belirtildi. Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi olan vakıf yöneticileri adliye çıkışında basın açıklamasında bulundu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.

    ‘ÖZEL TASARIM YÜZÜK, GECEDE AÇIKLADIK'

    Gecede yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olmadığının anons edildiğini belirten Kaplakarslan, "Bu özel tasarlanmış bir yüzüktür. Sertifikası vardır, bunu gecede açıkladık. Açık arttırma için Muhterem hanımdan Müslüm'ün bir eşyasını istedik. Engelliler ve şehit çocukları için yardım yapılacağını belirttik. Bize gözlüğünü söyledi. Biz gözlüğü kabul etmedik" dedi.

    ‘MUHTEREM NUR YÜZDE İSTEDİ'

    Geceye Müslüm filminin ekibinin filmde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlekle geldiğini belirten Atilla Kaplakarslan, "Bunu da açık arttırmayı yapan arkadaşlar anonsla belirtti. Biz merhuma saygımızdan açıklamadık. Muhterem Nur yapımcı firmayı arayıp yüzde istemiştir. Yapımcı Mustafa Uslu'dan para talep etmiş. Biz bir vakıfız, hayır için bir araya geldik. Hiç kimse vakfımıza hakaret edemez" dedi.

    Vakfın kurucularından avukat Edip Önder ise açıklamasında "8 Ocak tarihinden düzenlenen gecede açık arttırmada satılan yüzük ve gömlekle ilgili olarak vakfımıza suçlamada bulunuldu. Muhterem Nur, 11 Ocak tarihinde ise İstanbul Adalet Sarayı'nda ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile hakkımızda soruşturma talebinde bulunmuştur. Biz de vakıf olarak Muhterem Nur hakkında şikayette bulunduk" dedi.

    Etiketler:
    Suç, Şikayet, Engelsiz Yaşam Vakfı, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Türkiye
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