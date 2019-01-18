'İnce eleyip sık dokuyoruz' diyen CHP'li Altay: İzmir adayı herkesin tanıdığı bir isim olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı ile ilgili olarak yapıtığı açıklamada, "İnce eleyip sık dokuyoruz, İzmir adayı herkesin tanıdığı bir isim olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı ile ilgili, "Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir'in menfaatinedir" dedi.

İki buçuk ay önce 31 Mart seçimlerinde aday olmayacağını ilan eden mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararından vazgeçtiğini açıklaması partide kafaları karıştırmıştı.

'İZMİR ADAYI PM TOPLANTISINDA NETLEŞECEK'

CHP'nin İzmir adayı ile ilgili ‘ince eleyip sık dokuyoruz diyen‘ Altay, İzmir adayının herkesin tanıdığı bir isim olacağını söyledi.

Altay, adayın önümüzdeki günlerdeki Parti Meclisi toplantısında netleşeceğini de sözlerine ekledi.