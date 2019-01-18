'İnce eleyip sık dokuyoruz' diyen CHP'li Altay: İzmir adayı herkesin tanıdığı bir isim olacak

İki buçuk ay önce 31 Mart seçimlerinde aday olmayacağını ilan eden mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararından vazgeçtiğini açıklaması partide kafaları karıştırmıştı.
'İZMİR ADAYI PM TOPLANTISINDA NETLEŞECEK'
CHP'nin İzmir adayı ile ilgili ‘ince eleyip sık dokuyoruz diyen‘ Altay, İzmir adayının herkesin tanıdığı bir isim olacağını söyledi.
Altay, adayın önümüzdeki günlerdeki Parti Meclisi toplantısında netleşeceğini de sözlerine ekledi.
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