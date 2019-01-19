Kayıt
07:19 19 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TBMM Genel Kurulu

    Iğdır'da usulsüzlük iddiasıyla soru önergesi: 'Bir lojman dairesine 399 kolluk kuvveti kaydedildi'

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, 31 Mart seçimleri için açıklanan seçmen listesinde tespit edilen usulsüzlük ve sahte seçmen kaydı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

    Atatürk Öğrenci Yurdu
    © AA / Elif Öztürk
    Seçmen kayıtlarına ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı: 'FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmekte'
    “Iğdır iline kaydırılan seçmenlerin büyük oranda kolluk kuvveti olduğu yaptığımız incelemeler sonucu tespit edilmiştir” değerlendirmesini paylaşan Eksik, “Iğdır merkeze bağlı Atatürk mahallesi Yüzbaşı Serdar Yücel sokak Numara 6 da yer alan 35-40 kişilik kapasiteye sahip olan Alay Komutanlığına bağlı askeri lojmanın 6 numaralı dairesine 399 kolluk kuvvetinin ikameti kaydırılmıştır. Ayrıca Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Işın caddesi numara 11 de yer alan 100 kişilik kapasiteye sahip polis lojmanlarına 375 kişi kaydırılmıştır. Yine Iğdır Merkez Bağlar ve Topçular mahallelerinde 2500 civarında seçmen kaydırıldığı yaptığımız incelemeler sonucu anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

    Habip Eksik’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

    — 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim bölgem olan Iğdır iline çok sayıda seçmen kaydırıldığı yaptığımız çalışmalar ve incelemeler sonucu açığa çıkmıştır. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla Iğdır iline kaydırılan seçmenlerin büyük oranda kolluk kuvveti olduğu yaptığımız incelemeler sonucu tespit edilmiştir.

    — Iğdır merkeze bağlı Atatürk mahallesi Yüzbaşı Serdar Yücel sokak Numara 6 da yer alan 35-40 kişilik kapasiteye sahip olan Alay Komutanlığına bağlı Askeri lojmanın 6 numaralı dairesine 399 kolluk kuvvetinin ikameti kaydırılmıştır. Ayrıca Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Işın caddesi numara 11 de yer alan 100 kişilik kapasiteye sahip Polis Lojmanlarına 375 kişi kaydırılmıştır. Yine Iğdır Merkez Bağlar ve Topçular mahallelerinde 2500 civarında seçmen kaydırıldığı yaptığımız incelemeler sonucu anlaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde söz konusu kişilerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimlerinde başka illerde veya başka ilçelerde oy kullandıkları tespit edilmiştir.

    — Bu bağlamda;

    1. Iğdır ilinde söz konusu mahallelerde son 6 ay içerisinde seçmen sayısının artışının sebebi nedir?

    2. Aynı hane içerisinde birbirinden farklı soy isimlere sahip ve çok sayıda kişinin ikamet etmesinin hukuki bir gerekçesi var mıdır?

    3. 24 Haziran 2018 tarihinden sonra diğer illerden veya ilçelerden Iğdır iline ne kadar seçmen kaydırılmıştır?

    4. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasıyla açığa çıkan bu sorunun çözülmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

    5. Iğdır Merkez Topçular, Bağlar Mahalleleri, Iğdır Alay Komutanlığına bağlı Askeri Lojmanlar ve Iğdır Polis Evindeki seçmen sayısındaki artışın sebebi nedir?

    6. Bakanlığınız usulsüzlük iddiası bulunan seçmen listelerinden haberdar mıdır? Bu konuda İl- İlçe Müdürlükleri’nde gerekli soruşturma başlatılacak mıdır?

    7. Iğdır İlinde Nüfus Müdürlüğü ve YSK Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde yetkililerin bu usulsüzlükle ilgili hiçbir bilgileri olmadığı tarafımıza söylenmiştir, sorumluların 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde tespit edilmesi adına bir çalışma başlatılacak mıdır?

    8. Iğdır Merkez Topçular, Bağlar Mahalleleri, Iğdır Alay Komutanlığına bağlı Askeri Lojmanlar ve Iğdır Polis Evindeki seçmen sayısı usulsüzlüğü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi gerçek bir düzenleme yapılarak düzeltilecek midir, yoksa oy kullandırılıp görmezden mi gelinecektir?

    İlgili konular:

    Yaşar Okuyan: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var
    'Samsun’da ahır ve samanlıktan seçmen çıktı'
    'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'
    'YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında değişen 6 bin 389 seçmen var'
    Etiketler:
    soru önergesi, Seçmen kaydı, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Habip Eksik, Iğdır, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eski ayakkabıları tamir edip satan Fahri Suna
    24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet