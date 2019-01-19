Tiyatrocu İlyas İlbey, "Mizah her zaman muhaliftir. Muhalif olmak zorundadır. Ama sadece en tepedekine değil en alttakine de muhalif olmalıdır" dedi.

'İnce İnce Yasemince' serisiyle uzun süre ekranlarda yer alan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

"Önceden siyasetçilerin bile komedisi yapılırdı" hatırlatması üzerine Yasemin Yalçın, "Artık o da zorlaştı. Keşke yine yapılabilse. O mizah bile toplumu rahatlatan, yüz güldüren, güldürürken düşündüren ama şimdiki gibi rencide etmeyen bir mizahtı" ifadesini kullandı.

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Yalçın, Cimin'in "Peki, bugün fırsat verilse yine aynı şeyleri yapabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— Sanırım artık zor. Rencide etmeden hiciv yapılabilir. Ama "Yaptırırlar mı?" sorusunun yanıtı önemli.

"Mesela hangi siyasiyi taklit etmek, oynamak isterdiniz?" sorusuna da Yalçın'ın yanıtı, "Hepsini. Bu dönemde eleştirilecek kim var; hükümet ve muhalefet… Yapabilseydik çok güzel olurdu" oldu.

'MİZAH, SADECE EN TEPEDEKİNE DEĞİL, EN ALTTAKİNE DE MUHALİF OLMALIDIR'

Cimin, daha sonra İlyas İlbey'e "Son dönemde sanat camiasında da bir siyasileşme, kutuplaşma söz konusu" hatırlatmasında bulundu.

İlbey, bunun üzerine şunları söyledi:

- Mizah her zaman muhaliftir. Muhalif olmak zorundadır. Ama sadece en tepedekine değil en alttakine de muhalif olmalıdır. Sanat dünyası aslında topluma ayna olma görevini unuttu. Sanatın bu kadar kutuplaşması kimseye hayır getirmez. En kötüsü de sanatın sloganlaştırılması. A ve B diye ayrıldık. Ne kötü!