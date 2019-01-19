İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Haber verirse ben de gelirim, çayını kahvesini beraber içeriz

Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de bir pazarda oy istediği 60 yaşındaki Mehruze Keleş'ten "Sana börek yaparım ama oy vermem" yanıtını almıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini desteklediğini ifade eden Keleş'i telefonla aramış ve "Sen Türkiye'yi ağlattın" demişti.

Ekrem İmamoğlu, dün konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Özgür Altuncu'ya konuşan İmamoğlu "Gayet güzel olur. Bana haber verirlerse ben de gelirim. Çayını, kahvesini beraber içeriz" dedi. Keleş ile aralarında geçen diyaloğun çok samimi olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İmamoğlu, "En azından kendi fikrini özgür bir şekilde paylaştı. İşin ucu oy değil. Bunu anlasak gerisi kolay zaten. Duasını aldım, ketesini aldım. Bir gün oyunu da alırım" dedi.