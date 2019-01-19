'Tacize tepki gösteren öğrencilere takdir ve teşekkür belgeleri verilmedi'

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi’nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için disiplin cezası alan öğrencilere, karne gününde notları gereği hak ettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.

İlk ve ortaöğretim öğrencileri dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İddiaya göre, Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, notları dolayısıyla hak kazanmalarına rağmen teşekkür veya takdir belgeleri verilmedi.

Olayı, eyleme katılan lise öğrencilerinden C., Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yarkadaş, "Okul yönetimi öğrencilere yönelik hasmane bir tutum içinde. Bu yanlıştan dönün" dedi.

Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize itiraz eden ve seslerini yükselten öğrencilere yönelik cezalandırma sürüyor! Öğrencilere, hakettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmedi. Okul yönetimi öğrencilere yönelik hasmane bir tutum içinde. Bu yanlıştan dönün — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 18, 2019

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