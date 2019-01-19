Piar Araştırma Başkanı Atalay: Önce Saadet Partisi'nin ismi değişecek, sonra Gül lider olacak

Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Saadet Partisi'nin isminin değiştirileceğini ve ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün liderlik koltuğuna oturacağını iddia etti.
Oda TV'nin aktardığına göre, Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, TV5’te yaşanan dönüşümün ardından bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı analizde Atalay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ona yakın isimlerin 1 Nisan seçimleri için hazırlandığını iddia etti.
- TV5'te başlayan yenilenme süreci, Türk sağında pek yakında ortaya çıkacak yeni gelişmelere ışık tutuyor. Dikkatli gözler mutlaka fark etmiştir. Biz fark etmeyenler için yazalım. Birkaç zamandır izliyor, gözlemliyorum TV5'te çok büyük değişiklikler var. Örneğin yenilenen kadro, stüdyolar, görüntü ve ses kalitesi… Hepsinde büyük bir profesyonelleşme fark ediliyor. Elbette bunlar para akışı ile kolaylıkla yapılabilecek işler. Ama asıl gözlemlediğim, büyük bir paradigma değişimi. Belli ki Milli Görüş'ün yüzü, Milli Görüş'ün paradigmalarını değiştirecek. Seçkin konular ve konuklar, Milli Görüş'ü, uç noktalarda olmayan herkesin evine, aklına sokacak gibi görünüyor. Bu değişimin ana taşıyıcısı olmalı. 1- Para 2- İnsan kaynağı 3- Yeni bir akıl para ile insan kaynağı çözmüş, bu belli.
— Peki bu parayı, insan kaynağını ve değişimi sağlayan akıl kim? Bu üçünü birden Milli Görüş'e kim hibe edebildi? İşte, en önemli konu bu. Bence bu akıl, Abdullah Gül ve onun çevresi. Amaç ne? Gül ve ekibi, Ak Parti ve Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak yıkmaya çalışmıyor; Erdoğan'ın şeytanlaştırma kabiliyeti yüksek ve onlar AK Parti seçmenine düşman olarak siyasette şanslarının olmadığını biliyorlar ve bu yüzden hazırlık 31 Mart için değil, 1 Nisan için yapılıyor.
- Şöyle; AK Parti'nin yerel seçimlere kadar doğal yıpranma yaşayacağını, bir kısım seçmeninin zaten kopmuş olacağını öngörüyorlar. İkinci olarak; seçim öncesi girilen 'seçim ekonomisi'nin etkilerinin 1 Nisan'dan itibaren, bu güne kadar hiç yaşanmamış gerçek bir ekonomik çöküş yaratacağını biliyorlar. Yani; "Erdoğan başarısız" sözünü kendilerinin değil, seçmenin söyleyeceği ânı bekliyorlar. İşte o gün önce Saadet Partisi'nin ismini değiştirecekler, sonra Gül lider olacak. Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik, dışarıdan bir çok sosyal demokrat, Liberal, merkez sağcı, Kürt bir araya gelecek ve yeni iktidar partisi kurulmuş olacak. Meclis dağılımı değişecek, Erdoğan topal ördek olacak. Erken seçim sonucunda yeniden AB adayı, yeni bir Türkiye tasarlanacak. Tek bilmediğim; Ahmet Davutoğlu içeride mi yoksa dışarıda mı görev alacak? Bence parti dışında kalması daha faydalı olacaktır."
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