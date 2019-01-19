Sigara denetiminde karşı WhatsApp çetesi

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, kapalı mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından pek çok mekan kurala uyuyor. Ancak, bazı mekanlar bu konuda oldukça cesur davranıp kurala kayıtsız kalıyor. Yasaya göre, kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere 10 gün ile 1 aya kadar kapatma cezası verilebiliyor.
TANININCA, ÇAPRAZ DENETİME GEÇİLDİ
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl kontrollerde, denetim görevlileri kendi bölgelerindeki işletmelerce tanınır hale geldiği ve baskılara maruz kaldığı için "Çapraz denetim" uygulamasını hayata geçirdi. İller arası yapılan çapraz denetimler sonucu ihlal oranında oldukça büyük bir fark olduğu da ortaya çıktı.
ÇETE, DENETİM EKİBİNİ TAKİP EDİYOR
Ankara'da pek çok mekanda kapalı ortamda sigara içilmesine izin veriliyor. Sigara içilmesine izin veren işletmeler, birden masalardaki küllükleri toplayarak, "Denetim elemanları geliyor" diyerek koşuşturmaya başlıyor. İşletme sahiplerinin bu bilgiyi nasıl aldıklarını merak ettim. İşletme sahibinin anlattıklarını duyunca kulaklarıma inanamadım… Ankara'da denetim ekiplerini takip eden bir çete, aralarında lüks mekanların da olduğu pek çok işletmeyle anlaşmış.
Denetim ekipleri, işletmenin olduğu yere yaklaşınca WhatsApp grubundan bilgilendirme yapılıyormuş. Bunun üzerine işletme sahipleri, masalardaki küllükleri kaldırıp, müşterilerinden sigaralarını söndürmelerini istiyormuş.
ÇETEYE AYLIK ÜCRET ÖDENİYOR
İşletmenin büyüklüğüne göre sigara denetim ekiplerini takip eden çeteye aylık bir ücret ödeniyormuş. Ücreti ödemeyen işletmelerin, zaten sigara içilmesine izin vermediği, sigara içilmesine izin veren işletmelerin de tamamının bu gruba dahil olarak aylık bir ödeme yaptığı söylendi. Birkaç mekan sahibiyle daha konuştum. Onlar da konuyu doğruladı. Ancak hepsi, sistemden memnun olduğu için görüntü vermek istemedi.
WhatsApp grubuna dahil olmayan işletmeler de bu durumdan muzdarip olduklarını ve müşteri sayılarının bu nedenle düştüğünden dert yandı. Oldukça sistematik çalışan bu çetenin diğer illerde de kurulmuş olduğu ve işletmelerden büyük kazançlar elde ettikleri söylendi. Ancak hiç kimse çetenin patronunu tanımıyor.
ÇETEDEN 'ÜCRETSİZ' DENEME HİZMETİ
Kendileriyle görüşmeye gelen kişinin çete elemanı olduğunu ve bir aylık deneme hizmetinin ücretsiz verildiğini, bir ay sonra da memnun kalan işletmenin ücret ödemeye başladığı söylendi.
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