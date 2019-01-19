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11:13 19 Ocak 2019
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    Sigara

    Sigara denetiminde karşı WhatsApp çetesi

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara'da, sigara içilen birçok mekanın, 'sigara denetimi yapan ekibi' takip eden bir WhatsApp çetesinden gelen bilgiyle önlem aldığı ortaya çıktı. Sigara denetim ekibini takip eden ve bu bilgiyi aylık ücret karşılığında mekan sahibine ileten çetenin, bir ay ücretsiz deneme hizmeti verdiği öğrenildi. Çetenin başka illerde de olabileceği belirtildi.

    Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, kapalı mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının ardından pek çok mekan kurala uyuyor. Ancak, bazı mekanlar bu konuda oldukça cesur davranıp kurala kayıtsız kalıyor. Yasaya göre, kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelere 10 gün ile 1 aya kadar kapatma cezası verilebiliyor.

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    Türkiye genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bin 500 ekip var. Bu ekip 81 ilde denetimlere çıkıyor. Her ekipte Sağlık Bakanlığı görevlisi, zabıta, Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi ve polis görev alıyor. Personelin yetersiz olduğu durumlarda polis ve Sağlık Bakanlığı görevlisi iki kişilik ekip olarak da denetime çıkabiliyor.

    TANININCA, ÇAPRAZ DENETİME GEÇİLDİ

    Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl kontrollerde, denetim görevlileri kendi bölgelerindeki işletmelerce tanınır hale geldiği ve baskılara maruz kaldığı için "Çapraz denetim" uygulamasını hayata geçirdi. İller arası yapılan çapraz denetimler sonucu ihlal oranında oldukça büyük bir fark olduğu da ortaya çıktı.

    ÇETE, DENETİM EKİBİNİ TAKİP EDİYOR

    Ankara'da pek çok mekanda kapalı ortamda sigara içilmesine izin veriliyor. Sigara içilmesine izin veren işletmeler, birden masalardaki küllükleri toplayarak, "Denetim elemanları geliyor" diyerek koşuşturmaya başlıyor. İşletme sahiplerinin bu bilgiyi nasıl aldıklarını merak ettim. İşletme sahibinin anlattıklarını duyunca kulaklarıma inanamadım… Ankara'da denetim ekiplerini takip eden bir çete, aralarında lüks mekanların da olduğu pek çok işletmeyle anlaşmış.

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    WHATSAPP GRUBU OLUŞTURMUŞ

    Denetim ekipleri, işletmenin olduğu yere yaklaşınca WhatsApp grubundan bilgilendirme yapılıyormuş. Bunun üzerine işletme sahipleri, masalardaki küllükleri kaldırıp, müşterilerinden sigaralarını söndürmelerini istiyormuş.

    ÇETEYE AYLIK ÜCRET ÖDENİYOR

    İşletmenin büyüklüğüne göre sigara denetim ekiplerini takip eden çeteye aylık bir ücret ödeniyormuş. Ücreti ödemeyen işletmelerin, zaten sigara içilmesine izin vermediği, sigara içilmesine izin veren işletmelerin de tamamının bu gruba dahil olarak aylık bir ödeme yaptığı söylendi. Birkaç mekan sahibiyle daha konuştum. Onlar da konuyu doğruladı. Ancak hepsi, sistemden memnun olduğu için görüntü vermek istemedi.

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    DİĞER İLLERDE DE KURULMUŞ

    WhatsApp grubuna dahil olmayan işletmeler de bu durumdan muzdarip olduklarını ve müşteri sayılarının bu nedenle düştüğünden dert yandı. Oldukça sistematik çalışan bu çetenin diğer illerde de kurulmuş olduğu ve işletmelerden büyük kazançlar elde ettikleri söylendi. Ancak hiç kimse çetenin patronunu tanımıyor.

    ÇETEDEN 'ÜCRETSİZ' DENEME HİZMETİ

    Kendileriyle görüşmeye gelen kişinin çete elemanı olduğunu ve bir aylık deneme hizmetinin ücretsiz verildiğini, bir ay sonra da memnun kalan işletmenin ücret ödemeye başladığı söylendi.

    Etiketler:
    Denetim, sigara, WhatsApp, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye
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