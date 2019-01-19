AK Parti'de aday tartışması: İlçe teşkilatı topluca istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. Burhaniye'de ise mevcut Belediye Başkanı Necdet Uysal tekrar aday gösterildi.

Bunun üzerine AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Bedir, yaptığı yazılı açıklamada aday Necdet Uysal ile göreve geldikleri günden bu yana anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve Uysal'ın ben merkezli biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"AK Parti Genel Merkezimizce Burhaniye Belediye Başkan Adayı olarak, Necdet Uysal tekrar aday olarak gösterilmiştir. Bu ahvalde ve mevcut duruma göre; ilçe yönetimi olarak, partimizin ilke ve esasları üzerinde kaynaşma ve anlaşma yaşayamadığımız Burhaniye Belediye Başkanı Adayı Necdet Uysal ile yerel seçimlere iki kutuplu olarak girmemiz partimiz için isabet olmayacağı gibi başarıda getirmeyecektir.

‘Ben değil, biz' anlayışını da tesis edemediğimiz AK Parti belediye başkan adayımızın; yerel seçimlerde kendi yönetim ekibini kurarak yoluna devam etmesi ve de sahip olduğumuz etik değerler açısından, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda, AK Partimizin Burhaniye İlçemizde başarısı ve bekası için istifa etme kararı almış bulunmaktayız."