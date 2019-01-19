Yeni askerlik sisteminde sona gelindi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğü, çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB açıklamasında, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor" denildi.

Açıklamada, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadeleri kullandı.