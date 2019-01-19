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15:26 19 Ocak 2019
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    Büyük İstanbul Tüneli

    '3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi' planları onaylandı

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen '3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi'nin plan değişikliği teklifleri oy birliğiyle kabul edildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü hazırladığı teklif, rapor ve yazıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, yapılacak imar değişikliğini, bir rapor haline getirerek Ulaşım ve Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına gönderdi.

    "Plansız sahada" bulunan kısımları ve bazı yerleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldü.

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    © Fotoğraf: Twitter
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    Hem Ulaşım ve Trafik Komisyonu hem de İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li Meclis üyeleri, plan tadilat teklifine ret oyu verdi.

    "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin, plan tadilat teklifine ilişkin rapor, CHP'li Meclis üyelerinin "Karara katılmıyorum" imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevk edildi.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi, imar plan tadilat raporunda, "Güzergahın; kısmen 'rezerv yapı alanı' kapsamında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunduğu, kısmen 'gecekondu önleme bölgesi' alanı kapsamında kalmakta olup Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı yetkisinde bulunduğu, kısmen 'karayolları kamulaştırma alanı' kapsamında kalmakta olup Karayolları Genel Müdürlüğü yetkisinde bulunduğu ve yukarıda belirtilen yetki alanları dışında kalan kısımları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisinde bulunduğu görülmektedir. Ayrıca teklife ilişkin güzergahın kısmen de 'Boğaziçi Öngörünüm Alanı' kısmında kaldığı ve bu alanda da Boğaziçi Kanunu gereğince yetkinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünde bulunduğu görülmektedir." denildi.

    'CHP GRUBU OLARAK ÇEKİNCELERİMİZİ DİLE GETİRİP 'EVET' DİYECEĞİZ'

    Rusya Hava Kuvvetleri
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
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    Rapor Meclis'te görüşüldüğü sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin, İstanbul'u çok derinden etkileyeceğini söyledi.

    Gülsever, teklifin daha önce de gündeme geldiğini, Meclis'te tartışıldığını hatırlatarak, "Aradan iki yıl geçti. Şimdi, revize edilmiş olarak yine önümüze geldi. Ben iyi biliyorum, sizlerde çok iyi biliyorsunuz. Bu plan bu haliyle yine hayata geçirilmeyecek. Karar vereceğiz, Meclis'te geçireceğiz ama uygulanmayacak. Bir süre sonra yine revize edilerek gündeme gelecek." dedi.

    Bu plana CHP'nin yine "hayır" oyu vereceği beklentisinin olduğuna inandığına aktaran Gülsever, şunları kaydetti:

    "Eğer biz karşı çıkıp ret oyu verirsek yine seçim meydanlarında 'Bu CHP var ya bu CHP.. Bu plana da karşı çıktı.' propagandası yapılacak. Bunu sizlere yaşatmayacağız. Biz bu plana bütün çekincelerimizi göre göre uyarılarımızı yapacağız. Belki bu plan birkaç sefer gelecek ama bu uyarıları yaparken 'evet' diyeceğiz. Bu plan olmalı mıdır, olmalıdır. Yapılmalı mıdır, yapılmalıdır. Ancak konunun doğru planlaması gerekiyor. Bunlar seçime 5 kala gündeme getirilmemeli. Eğer biz bu plana hayır deseydik, AK Parti'lilere malzeme vermiş olacaktık. Hem de seçim sürecinde ne malzeme? CHP Grubu olarak çekincelerimizi dile getirerek 'evet' diyeceğiz."

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    © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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    'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR PROJE'

    AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir eseri İstanbul'a kazandırma adına atım atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

    CHP'lilerin "evet" oyu vermelerini duyurmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Arı, şunları şöyle devam etti:

    "Bu büyüklükteki, bu boyuttaki bir projeyi bir seferde sanki 12 vururmuş gibi tamamlayıp yapmak mümkün müdür? Eşi benzeri olmayan ve yoğunluk getirmeyecek bir proje. Eğer bir eksiklik varsa, daha iyi bir çözüm bulunmuşsa ve değiştirilmesi gereken bir husus varsa bunların değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması en doğru iştir."

    Konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, raporu oylamaya sundu.

    İstanbul Boğazı'nın altında geçecek 3 Katlı Tünel projesi, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

    Etiketler:
    onay, 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi, AK Parti, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye
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