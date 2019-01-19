Rusların en güvendiği siyasetçi Putin

Rusya'da halkın en güvendiği siyasetçinin Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğu ortaya çıktı. Putin'in icraatlarına ise halkın yüzde 62.1'i destek verdi.

Rusya kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM, düzenlediği bir ankette halka en çok güven duydukları siyasetçinin kim olduğunu sordu.

Ankete göre Vladimir Putin, yüzde 33.4'lük oyla Rusların en fazla güvendiği siyasetçi oldu.

ŞOYGU VE LAVROV, PUTİN'İN ARKASINDA

Savunma Bakanı Sergey Şoygu yüzde 13.7 ile Putin'i takip ederken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yüzde 9.3'lük oyla en çok güvenilen siyasetçiler listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Ankete katılanlara Putin'in icraatlarından memnun olup olmadıkları da soruldu.

HALKIN YÜZDE 62.1'İ PUTİN'İN İCRAATLARINDAN MEMNUN

Katılımcıların yüzde 62.1'i Rus liderin yaptığı işleri onayladıklarını ifade etti.

Başbakan Dmitriy Medvedev ile hükümetin icraatları ise sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 39.5 oranında destek buldu.