Rusların en güvendiği siyasetçi Putin

Rusya kamuoyu araştırma merkezi VTSİOM, düzenlediği bir ankette halka en çok güven duydukları siyasetçinin kim olduğunu sordu.
ŞOYGU VE LAVROV, PUTİN'İN ARKASINDA
Savunma Bakanı Sergey Şoygu yüzde 13.7 ile Putin'i takip ederken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yüzde 9.3'lük oyla en çok güvenilen siyasetçiler listesinde üçüncü sırada yer aldı.
Ankete katılanlara Putin'in icraatlarından memnun olup olmadıkları da soruldu.
HALKIN YÜZDE 62.1'İ PUTİN'İN İCRAATLARINDAN MEMNUN
Katılımcıların yüzde 62.1'i Rus liderin yaptığı işleri onayladıklarını ifade etti.
Başbakan Dmitriy Medvedev ile hükümetin icraatları ise sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 39.5 oranında destek buldu.
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