HDP’li Öztürk: Biz sizin kardeşiniz değiliz

HDP’nin tutuklu milletvekili Leyla Güven’in açlık grevine dikkat çekmek için düzenlenen mitinginde konuşan DTK Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Berdan Öztürk “Kardeşlikten söz ediyorlar, cenazelerimiz yerde sürüklenirken, kardeşliğiniz neredeydi? Biz sizin kardeşiniz değiliz, bu kirli zihniyetin kardeşi değiliz” dedi.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüştürülmemesi nedeniyle açlık grevine giren tutuklu milletvekili Leyla Güven’in durumuna dikkat çekmek için Diyarbakır’da miting düzenledi. “Demokrasi, özgürlük ve adalet” sloganıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge 15 bini aşkın kişi katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde sık sık “Leyla Güven onurumuzdur” sloganı atıldı.
ÖZTÜRK: BİZ BU KİRLİ ZİHNİYETİN KARDEŞİ DEĞİLİZ
Mitinde konuşan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP’li vekil Berdan Öztürk “Bu hükümetten önce de birçok kişi denedi, Kürtleri bitireceğiz dedi. Halkımız iradesi ve duruşu ile bunu parçaladı. AKP-MHP faşist iktidarı bu amaçla Kürt halkına yöneliyor. Direnişimiz karşısında kaçarak gidecekler. Bugün Kürt halkı varlık ve yokluk savaşı veriyor. Düşmanlık sadece Kürt halkına değil, Başur’da, Rojava’da ve Rojhilat’ta aynı şey yapılıyor. Amaç Kürt halkının statü sahibi olmamasıdır. İmralı’dan tecrit kalkmasıyla barışın, özgürlüğün sesi yükselecektir. Ölümün sesi gelmeyecektir. Bugünkü ses iktidarın sesidir. Ortadoğu’ya bakalım, kardeşlikten söz ediyorlar; Sur, Cizre, Nusaybin, Gever’i yıkarken kardeşliğiniz neredeydi. Cenazelerimiz yerde sürüklenirken, kardeşliğiniz neredeydi? Biz sizin kardeşiniz değiliz, bu kirli zihniyetin kardeşi değiliz, kardeşliğimiz halklarladır. Faşist zihniyet ile hiçbir zaman kardeşlik yapmadık, bundan sonra da kardeşlik yapmayız” şeklinde konuştu.
BULDAN: İMRALI’NIN KAPILARI KAPANINCA KRİZ VE KAOS BAŞLADI
Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Sevgili Leyla Güven’in talebi milyonların talebidir. Hiç kimse bizlerin haklı ve onurlu mücadelesini yok sayamaz, görmezden gelemez, inkar edemez. Leyla Güven, DTK’nin eşbaşkanıdır, kadındır, Hakkari halkının seçilmiş temsilcisidir, parlamentonun tutuklu tek milletvekilidir. 2011 ve 2015 yılları arasında İmralı Adası’ndaki müzakere görüşmeleri bir kez daha göstermiştir ki; Sayın Öcalan ile görüşmeler yapıldığı zaman, ülkede her bir insan geleceğe güvenle bakıyordu. Bu ülkede o dönemler kimsenin canı yanmıyordu, kimse yaşamını yitirmiyordu, kimsenin kapısına cenazeler gitmiyordu, annelerimiz ağlamıyordu, gençlerimiz toprağın altına düşmüyordu. Bunların tümü Sayın Öcalan’ın başlatmış olduğu ve bizimle yürütmüş olduğu müzakere ile sağlandı. Ne zaman ki kapılar kapandı ve kimseye ses gitmedi, sayın Öcalan tecritle karşı karşıya kaldı, ülkede her türlü kriz ve kaos yaşandı” dedi.
Buldan şöyle devam etti: “Sevgili Leyla Güven’in 73 gündür süren açlık grevinin artık sonlanması için tecridin bir an önce kaldırılması gerekir. Geçen hafta Mehmet Öcalan’ın İmralı cezaevine gitmesi önemlidir. Bu aile görüşüdür, bununla tecrit ortadan kalkmamıştır. Zaman kaybetmeden, geç olmadan, avukat ve aile görüşmelerinin bir takvime bağlanması ve sağlanması gerekiyor. Bir kez daha bu meydandan Ankara’ya bu mesajı veriyoruz; Leyla Güven’in direnişi onurlu, halkların kardeşliğinin, demokrasinin, barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin direnişidir.”
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