Kalın: McGurk'ün açıklamaları PKK propagandasından ibaret

Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Analiziniz kusurlu. Türkiye'ye yönelik suçlamalarınız tamamıyla saçmalık ve yalnızca PKK propagandasının tekrarından ibaret. Türkiye yüzbinlerce Arap, Kürt, Süryani ve diğer milletlerden Suriyelinin hayatını kurtardı. Siz PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek."

Your analysis is flawed. Your accusations against Turkey are complete nonsense, only a repetition of PKK propaganda. Turkey has saved the lives of hundreds of thousands of Syrian Arabs, Kurds, Assyrians and others. You want to give new life to PKK. Won’t happen. @brett_mcgurk https://t.co/2TkEWXtIMu — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 19, 2019

© AFP 2018 / MANDEL NGAN ABD’nin eski koalisyon özel temsilcisi McGurk: Türkiye güvenilmez partner

​Trump’ın Suriye’den çekilme kararına tepki göstererek istifa eden Brett McGurk, Washington Post'a yazdığı makalede "Türkiye Suriye konusunda güvenilir partner değil" demişti. Türkiye'nin Suriye'de, aralarında 'aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini' iddia eden McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını ileri süren McGurk, halihazırda Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü iddia etmişti.

McGurk, "Bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli hıristiyanların hayatını riske atacağını" ileri sürmüştü.