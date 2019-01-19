FETÖ lideri: Küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz

Oda Tv'nin haberine göre FETÖ liderinin anlattığı mesaj özetle şöyle:
"Şimdi (Kur'an'daki ‘Cihâd' kavramında sadece) gittiğiniz yerde dal-kılıç, millete karşı maddî mücadele etmenizden bahsedilmiyor, gördüğünüz gibi… Meseleye derinlemesine baktığınız zaman, delâletin hiçbir çeşidi ile ona delalet etmediği görülüyor. Ama cihâdda aynı zamanda o mesele de söz konusu; ona ‘maddî cihâd' deniyor. İnsanlığın İftihar Tablosu da böyle bir cihâddan döndüğü zaman, ‘Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!' buyuruyor."
'28 ŞUBAT'IN HEM TEKMESİNİ HEM YUMRUĞUNU YEDİM'
'KÜÇÜK SAVAŞTAN BÜYÜK SAVAŞA GEÇİYORUZ'
Habere göre FETÖ lideri "cihad-ı asgar" ifadesini "küçük savaş" yani düşmanla yapılan savaş anlamında kullanıyor. Yurtdışındaki FETÖ'cülere "cihâd-ı ekbere dönüyoruz" dediği, "Cihad-ı Ekber"i ise, "büyük savaş" yani insanın kendi nefsi ile olan savaş anlamında kullanılıyor.
İslam tarihinde, "Cihad-ı asgar" olarak söylenen düşmanla yapılan savaş sonrasında elde edilen ganimetlerle eve geri dönüldüğünde, bu kez "Cihad-ı Ekber", insanın ganimetler sonrasında nefis savaşı başlar.
FETÖ lideri Gülen de, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin "Cihad-ı asgar"ının bittiğini, şimdi ise "Cihad-ı Ekber"inin başladığını ifade ederek terör örgütünün militanlarına mesaj veriyor.
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