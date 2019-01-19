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22:33 19 Ocak 2019
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    Fethullah Gülen

    FETÖ lideri: Küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz

    © REUTERS / Charles Mostoller
    Türkiye
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    FETÖ lideri Fethullah Gülen’in 14 Ocak tarihinde yeni bir konuşması yayımlandı. FETÖ lideri Gülen’in yurtdışına kaçan FETÖ’cülerle ilgili sözleri dikkat çekti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    FETÖ lideri Gülen, "Pek çoğu itibarıyla bu arkadaşlar, kendi ülkelerinde/vatanlarında, toprağını tûtiyâ gibi gözlerine sürmek istedikleri kendi yurtlarında/yuvalarında kendilerine yaşama hakkı verilmediğinden, kendi ülkelerini terk edip başka yerlere ‘cebrî hicret' etmiş arkadaşlar. Bazıları da daha önceden ‘ihtiyârî' olarak böyle bir hicreti yapmış, Avrupa ülkeleri, Amerika dâhil dünyanın değişik yerlerine açılmış insanlar" ifadeleriyle yurtdışına kaçan Fethullahçı teröristlere dikkat çekti ve FETÖ'cüleri "Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!" şeklinde uyardı.

    Oda Tv'nin haberine göre FETÖ liderinin anlattığı mesaj özetle şöyle:

    "Şimdi (Kur'an'daki ‘Cihâd' kavramında sadece) gittiğiniz yerde dal-kılıç, millete karşı maddî mücadele etmenizden bahsedilmiyor, gördüğünüz gibi… Meseleye derinlemesine baktığınız zaman, delâletin hiçbir çeşidi ile ona delalet etmediği görülüyor. Ama cihâdda aynı zamanda o mesele de söz konusu; ona ‘maddî cihâd' deniyor. İnsanlığın İftihar Tablosu da böyle bir cihâddan döndüğü zaman, ‘Cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere dönüyoruz!' buyuruyor."

    '28 ŞUBAT'IN HEM TEKMESİNİ HEM YUMRUĞUNU YEDİM'

    Abdulhamit Gül
    © AA / Ali Balıkçı
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    FETÖ lideri Gülen konuşmasının devamında en fazla 28 Şubat döneminde kendisine müdahale edildiğini söyleyerek, "Ben 27 Mayıs'ı da gördüm, onun tokadını yedim; 12 Mart'ı gördüm, onun da tekmesini yedim; 12 Eylül'ü gördüm, onun çift tekmesini (çiftesini) yedim; 28 Şubat'ın hem tekmesini hem yumruğunu yedim" ifadesini kullandı.

    'KÜÇÜK SAVAŞTAN BÜYÜK SAVAŞA GEÇİYORUZ'

    Habere göre FETÖ lideri "cihad-ı asgar" ifadesini "küçük savaş" yani düşmanla yapılan savaş anlamında kullanıyor. Yurtdışındaki FETÖ'cülere "cihâd-ı ekbere dönüyoruz" dediği, "Cihad-ı Ekber"i ise, "büyük savaş" yani insanın kendi nefsi ile olan savaş anlamında kullanılıyor.

    İslam tarihinde, "Cihad-ı asgar" olarak söylenen düşmanla yapılan savaş sonrasında elde edilen ganimetlerle eve geri dönüldüğünde, bu kez "Cihad-ı Ekber", insanın ganimetler sonrasında nefis savaşı başlar.

    FETÖ lideri Gülen de, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin "Cihad-ı asgar"ının bittiğini, şimdi ise "Cihad-ı Ekber"inin başladığını ifade ederek terör örgütünün militanlarına mesaj veriyor.

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Fetullah Gülen, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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