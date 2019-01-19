AK Partili Yılmaz: Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık

Van'da partisinin ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5.7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük" dedi.
Bütün aday adaylarının kendileri için değerli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, genel merkezde yapılan değerlendirmelerin ardından bu dönem için en uygun adayları belirlemeye çalıştıklarının söyledi. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"İlk turda Cumhurbaşkanını millet seçti. Şimdi son bir umutları kaldı, eski Türkiye'ye dönmek isteyenlerin. Diyorlar ki 'Yerel seçimde ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatalım, yeni tartışmalar başlatalım. Türkiye'nin ekonomisine, istikrarına zarar verelim'. Ama Türkiye buna müsaade etmeyecek. Ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağladık. Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5,7'dir. Ekonomimizi neredeyse 4 kat büyüttük. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibarıyla 170 milyar dolarla gelmiş. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi. AK Parti'nin genel performansına bakıldığında 16 yıl boyunca ortalama enflasyon yüzde 9,5 olmuş. Bizden önceki dönemde ne olmuş? Enflasyon biraz arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. AK Parti'den önce enflasyon neydi? 14 yıla bakıldığında ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Biz tek hanelere düşürdük. Ekonomimize saldırılar oldu, biraz yükseldi ama bu yıldan başlayarak yeniden aşağıya gidecek ve tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bazı yıllar üç haneli enflasyonlar yaşadı bu ülke. 'Enflasyon Canavarı' diye bir kavram vardı, AK Parti o kavramı kaldırdı çok şükür. Şimdi yeni bir dalgalanma var ama onu da kontrol altına aldık. Daha iyi günlere gideceğiz".
AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de nüfusunun 66 milyon, toplam çalışan sayısının da 19 milyonun biraz üstünde olduğunu belirten Yılmaz, 16 yılda nüfusun 81 milyona, çalışan sayısının da 29 milyona yükseldiğini söyledi. Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, "16 yılda 15 milyon nüfus arttı, 10 milyon istihdam arttı. Buna başarı denmez de ne denir? İstikrar, güven olunca bunun her yere yansıdığını görüyorsunuz. AK Parti milletin kaynaklarını çarçur etmedi. Rant çevrelerine yedirmedi. AK Parti'den önce toplanan vergilerin yüzde 86'sı faizlere gidiyordu. Bütçe harcamalarımızın yüzde 43 faizlere gidiyordu. AK Parti sayesinde bunlar çok aşağı seviyelere geldi. Eski oranlarla bugünkü bütçeleri yapmış olsaydık, mevcut faiz harcamalarına ilave olarak 300 milyar Türk Lirası daha faize bu devlet para verecekti. Çok şükür AK Parti'nin farkı bu. 'Bu kadar hizmeti nasıl yaptınız?' diye soruyorlar. Faize giden paralar yol, üniversite oluyor, birçok kanalla millete geri dönüyor. İstikrarımızı bozmalarına izin vermeyeceğiz, kaynaklarımızı halkımıza aktarmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti'nin Van'daki 13 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı adaylar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.
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