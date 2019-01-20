AK Partili Arvas: Kazanamazsak yine silahlı çeteler peydahlanacak

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AK Parti'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele mahallesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda yerel seçimlerle ilgili konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz" dedi.

İHA'nın aktardığı habere göre, AK Parti'nin Van'da kazanmamasının kötü sonuçlar doğuracağını ileri süren Arvas, "AK Parti Van'da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu günleri yaşamadık mı? Hepsini yaşadık" ifadelerini kullandı.