Aile içi istismar: 12 yaşındaki kız çocuğu, ikiz bebek doğurdu

DHA'nın aktardığı habere göre olay, Tire'nin kırsal Büyükkale mahallesinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan 4 kişilik ailedeki E.Ş., geçen ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve E.Ş. ile görüştü. E.Ş.'nin ifadesinin ardından üvey ağabeyi B.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığı belirlendi.
B.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
E.Ş. ise Tire Devlet Hastanesi'nde erken doğum yaptı. 1.5 kilogramın altında doğan ikiz bebeklerin, gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu takip ettiği belirtildi.
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