Babadan oğula sendikacılık: Dok Gemi-İş Sendikası başkanı, oğlunu genel sekreter yaptı

Gemi ve tersanelerde örgütlü Türk-İş'e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası'nın 11 yıllık başkanı Necip Nalbantoğlu'nun oğlu Emre Ahmet Nalbantoğlu, iş hayatına giriş yapmasının üzerinden 1 yıl geçmeden sendikanın genel merkez yönetim kurulu üyesi seçildi. Nalbantoğlu 5 Ocak'ta ise sendikanın genel sekreteri oldu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, gemi ve tersanelerde örgütlü Dok Gemi-İş Sendikası'nda Türkiye sendikacılık tarihinde bir ilk yaşanıyor.

© Fotoğraf : DHA Rektörün dekan eşi torpil iddialarının ardından görevden alındı

Sendikacılıkta işyeri temsilciliği, şube yönetiminden genel merkez yönetimine uzanan ortalama 10 yıllık kariyer sürecini Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu'nun oğlu Emre Ahmet Nalbantoğlu, yaklaşık 8 ayda tamamladı. 2014'de çalışma hayatına başlayan Emre Ahmet Nalbantoğlu, aynı yıl şube başkanı, 1 yıl bile dolmadan da sendika genel merkez yönetimine seçildi.

Sendika Başkanı baba Nalbantoğlu, "Yasal mevzuatın içinde olduktan sonra kişilerin adaylığını ahlaki olarak sorgulamıyoruz" dedi.

Necip Nalbantoğlu, oğlunun geçen dönem de yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, "Askerden geldikten sonra 8 ay gibi bir süre, 5 veya 6 farklı tersanede çalıştı" diye konuştu.

'HERKESİN BU ŞANSI VAR'

Sendikanın yönetimi gençleştirme kararı aldığını ve 60'lı yaşlarda kendisinin de görevi bırakacağını belirten Nalbantoğlu, "Altını çizerek söylüyorum, üniversite mezunu gençlerle devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Oğlunun da seçimle göreve geldiğini kaydeden Nalbantoğlu, "Oğlunuz olması nedeniyle eleştiri alacağınızı düşündünüz mü" sorusuna, "Seçimle gelenlere ‘niye aday oldun' demiyoruz. Yasal mevzuatın içinde olduktan sonra kişilerin adaylığını ahlaki olarak sorgulamıyoruz" yanıtını verdi.

Nalbantoğlu, "Oğlunuz olmasaydı da, bu kadar hızlı sendika yönetimine gelir miydi" sorusunu da, "Herkesin bu şansı var" diyerek yanıtladı.