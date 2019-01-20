Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fazıl Say konseri yorumu: Mesaj son derece net

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Yasamanın yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Oktay, "Bunun için çalışıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine gitmesini değerlendiren Oktay, şöyle konuştu:

"Burada mesaj son derece net. Olması gereken bir mesaj. Bütün dünyaya birleştirici gözle bakan Cumhurbaşkanının, böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı. Normalde sosyal fay hatlarından bahsedilir, kutuplaşmadan… Orada olsaydınız, o kutuplaşma dediğiniz derinliğin olmadığını, gönülden gönüle de bir yol olduğunu görüyoruz. Biz orada bunu yaşadık. Bizim için Türk Halk Müziği'ne ne kadar yakınsak bu da başka bir alan ve bir o kadar güzel. Bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz dediğimiz olayı biz orada yaşadık fiilen. Gerçekten karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan ve seyircisiyle bütünleşen… Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder. Bizim için de güzel bir konserdi.