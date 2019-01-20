Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak

Kırmızı Kedi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının satışının 23 Ocak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te yapılacağı belirtildi. Kitaptan yalnızca 1881 adet satılacak.
Tamamı elle ciltlenen 1881 adetle sınırlı bu özel serinin satışı 23 Ocak'ta saat 09.05 itibariyle gerçekleşecek. Fiyatı 2.500 TL olarak belirlenen kitabın satışı sadece https://t.co/ZFJE1GsVxJ üzerinden yapılacak.— Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) 20 января 2019 г.
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Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.
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