Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak

Tamamı elle ciltlenen 1881 adetle sınırlı bu özel serinin satışı 23 Ocak'ta saat 09.05 itibariyle gerçekleşecek. Fiyatı 2.500 TL olarak belirlenen kitabın satışı sadece https://t.co/ZFJE1GsVxJ üzerinden yapılacak.

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