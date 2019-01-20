Eşinin kemiklerini kıran doktora 'takdir indirimi'

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nin kendisini darp ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Filiz Y.K, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:
"Kızımı yatırdıktan sonra eşim ve oğlumun yanına gittim. Oğlum tek başına oyun oynarken eşim yanında oturuyordu. Oğluma yemek yedirmek için mutfağa geçtik. Eşim de 'Ben uyuyacağım' diyerek oturma odasına geçti. Bir süre sonra oğlum içeri koşarak babasını uyandırmak istedi. Uyanınca oğlumu itti. Eşim kalktığında hala gergindi. Ben de 'Bir cumartesi pazarımız var, zehretmeyelim' dedim. 'Sen zehrediyorsun' diyerek yüzüme tokat atmaya başladı. 'Ben ne yaptım?' dedim, 'Ben sana ne yaptığını göstereceğim' diyerek önce yüzüme bir yumruk attı, sonra yere yatırıp üstüme oturdu, yandan yüzümü yumruklamaya başladı.
'HEM DÖVÜYORDU HEM DE FOTOĞRAF ÇEKİYORDU'
Bir süre sonra eşinin odadan ayrılıp mutfaktan elinde bıçakla döndüğünü öne süren Filiz Y.K, "Elindeki bıçağı göstererek bana 'Öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit etti. Telefonumu alıp polisi aramama engel oldu. Daha sonra ailem eve geldi, 112 Acil ekipleriyle hastaneye gittik" dedi.
'KARŞILIKLI ARBEDE YAŞANDI'
Eşinin kendisine tokat attığını ve kolunu ısırdığını öne süren İ.K, "Ben de can havliyle kendisine bir kez vurdum. Aramızda karşılıklı arbede yaşandı" beyanında bulundu.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, İ.K hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'silahlı tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı.
Savcılık aşamasının ardından Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İ.K, Filiz Y.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ
Filiz Y.K, eşinin kendisine şiddet uyguladığının, yüzünde kırıklar olduğunun Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı ise müvekkili ile müştekinin davaya konu olay sonrasında ayrı yaşamaya başladıklarını ve devam eden boşanma davalarının olduğunu söyledi.
Dosyaya sunulan müştekinin yaralanmasına ilişkin fotoğraflar üzerinde oynama yapılma ihtimali olduğunu savunan avukat, müvekkilinin de olayda yaralandığını belirtti.
Sanık avukatı, eylemin karşılıklı olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.
CEZA 1 YIL 1 AY 15 GÜNE İNDİRİLDİ
Sanığın, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilen kararda, İ.K'nin 1 yıl 9 ay 18 gün hapisle cezalandırıldığı kaydedildi.
Sanığın eylemi 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini tespit eden mahkeme, cezasını 1 yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, 'takdir indirimi' uygulayarak cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)