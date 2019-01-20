İmamoğlu muhtarlarla bir araya geldi: Partizanlıktan uzak durun

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. 31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor, bundan uzak durun" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu.

İmamoğlu, çok sayıda partili, muhtarın katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların İstanbul'un her noktasının en güçlü sesi olduklarını söyledi. İmamoğlu, "Bu muhtarlar buluşmamıza 961 mahallesinin muhtarının katılım göstermesi, bizimle beraber olması ve bu sürece olan inancını bizimle paylaşması bizim için onurdur. Bu güzel toplantıya hoş geldiniz" dedi.

Muhtarların görevlerini çok önemsediklerini söyleyen İmamoğlu, "Hatta muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı

31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair çok önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç kutuplaşmalar üzerine, partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor. Bundan sakının, bundan uzak durun" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNİN KAYMAK TABAKASI HALİNE GELDİĞİ BİR ŞEHİR YARATACAĞIZ'

İmamoğlu, "Buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız, şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" ifadesini kullandı.

Mahalle Meclisleri kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, trafik, yoksulluk, cazibe merkezi, planlama gibi 5 temel sorunu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sanattan spora, kültürden bir çok kavrama varıncaya kadar sokağımızda, mahallemizde İstanbul'un her sathında mutlu ilçeler, mutlu mahalleler üreteceğiz. 13-14 ilçesine sıkışmış, birilerinin kaymak tabakası diye adlandırdığı yerlerin nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ve oradaki insanların mutluluğunu hepiniz ölçüyorsunuz. Ama biz sadece o şekilde olan bir İstanbul'u değil, 25 yıldır bir şehri yönetiyor ve bu bir süreci başaramıyorsanız bunu kaymak tabakası diye adlandıramazsınız. İstanbul'un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaratacağız."

İstanbul'da bir kaos süreci olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bakınız istatistik; yüzde 70'i fırsatını bulsam bu şehri terk edeceğim diyor" dedi.