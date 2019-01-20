Silvan ilçe emniyet müdürü ile 4 polis kaçakçılıktan gözaltına alındı

DHA Emniyet müdürü kaçakçılıktan tutuklandı

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.