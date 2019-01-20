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16:38 20 Ocak 2019
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    Müjdat Gezen

    Müjdat Gezen, karakola 4. imzasını attı: Kimin kaçacağını biliyorum ama söylemem

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bugün 4. İmzasını atmak üzere karakola geldi.

    Müjdat Gezen
    © AA / Ahmet Bolat
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    Halk TV'de sarf ettiği sözler nedeniyle sanatçı Metin Akpınar'la birlikte hakkında soruşturma başlatılan ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen, Müjdat Gezen, Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını attı.

    İstanbul Barosuna kayıtlı bir grup avukat da Gezen'e destek vermek için karakola geldi. İmza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen adli kontrol şartına yaptıkları itiraz hakkında şunları söyledi:

    'EN SON KAÇACAK BENİM'

    "İtiraz kabul edilmedi. Şimdi burada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var. Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaçmasın, delilleri karartmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim. Onun için söylenecek bir şey yok yani."

    'SUÇUMUN NE OLDUĞU SÖLENMİYOR'

    Bu konuda yasa çiğneniyor. Suçumun ne olduğu söylenmiyor. Suçu şöyle tarif ettiler en son. 'Eleştiri sınırlarını aşmak.' Eleştiri sınırını aşan bir kişi imza verir mi? Vermez. Hiçbir kanunda hiçbir yasada yok. Ama artık bu ülkede yasaların çiğnenmesi alışılagelmiş bir şey olduğu için, biz de geliyoruz imza veriyoruz. Ama bu böyle gitmez."

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    Etiketler:
    imza, açıklama, adli kontrol, karakol, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
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