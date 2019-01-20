Erdoğan, AK Parti'nin Ordu adaylarını tanıttı: Trenden inenler bir daha binemeyecekler

AK Parti'nin Ordu Belediye Başkan adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola çıktık, milletvekili oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler bu trene bir daha binemeyecekler" dedi. Erdoğan, "Siyasetin bir hasbiliği vardır bir de hesabiliği. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen 'AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Ordu'nun tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, AK Parti kadrolarının Ordu'da daha çok çalışacağını ve bir kez daha AK Parti'yi zafere ulaştıracağını söyledi.

Erdoğan, "Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik, işte ideal olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz, kimler olabileceğini iyi biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için zaman zaman 'benim istediğim niye yok, benim istediğimi niye almıyorsun' ne olur bu tür şeyler olmasın. Hasbi olalım, evelallah davayı iktidara taşıyalım nefsimizi değil. Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız. Nefsi ne kadar ayaklarımız altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Dağları delerek Ferhat'a ulaştık, dağları delerek Şirin'e ulaştık. Ferhat'la Şirin'i buluşturduk. Biz buyuz. Hiçbir iktidar Karadeniz'in dağlarını delerek bu tür şeyler yapabildi mi? Buralarda ne kazalar, ne ölümler yaşadık.

— Seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyenlerin neyi amaçladığını Ordu biliyor. Afrin'in buğün birinci yıldönümü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Az önce Afrin'e seslendim. Bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Gabar'da gömdük ve bugünlere geldik.

— Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Mesele doğrudan doğruya Türkiye meselesidir.

— Biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Bizim hatalarımız yok mu, tabii ki var. Ama biz hatalarımızın muhasebesini yapıyoruz.

— Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz.

— İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.