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18:25 20 Ocak 2019
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    Orhan Miroğlu

    AK Partili Miroğlu: HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, referandumda HDP'li 2 milyon seçmenin 'Hayır' oyu verdiğini söyledi. Miroğlu, "Sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir" ifadesini kullandı.

    AK Parti'nin Hakkari Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde başkan adayları ile partililer katıldı.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    Toplantıda konuşan Miroğlu, HDP'nin 2 milyon oyuna talip olduklarını söyledi.

    Miroğlu, "HDP'li seçmene seslenirken hep şunu söyledik. ‘Siyasi partileriniz kapatıldı bu ülkede, milletvekilleriniz 10 sene hapishanelerde kaldılar. Bu sistemden size ne, bu sistemi niye koruyorsunuz? Bu sistemin yol açtığı baskı mekanizmaları en çok size, sizin partilerinize ve size oy veren seçmene zarar verdi' dedik. Etkili olduk mu, evet olduk. Referandumu biz ‘Hayır' oylarına karşı 1 milyon 380 bin civarında bir oy farkıyla kazandık. Ama HDP seçmeni referandumda bize ne oy verdi biliyor musunuz, tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'deki HDP'li kardeşlerime değil İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşayan HDP'li kardeşlerime de sesleniyorum ve diyorum ki sizin bu 2 milyon oyunuza AK Parti taliptir. Bu oylarınızı sizden istiyoruz diyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, HDP, AK Parti, Orhan Miroğlu, Hakkari
    Topluluk kurallarıTartışma
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