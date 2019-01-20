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    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Barış ORAL
    Soylu: Türkiye seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerin başlarındadır
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

    Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek" paylaşımında bulunmuştu.

    'BU GERİCİLİKTİR'

    Soylu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin ise şunları söyledi:

    "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir."

    'YEREL SEÇİMLERDE DAHA FAZLA İHLAL VAR'

    "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz."

    'BİLİŞİM SUÇLARI EKİBİ KURUYORUZ'

    Muharrem İnce
    İHA
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    "(31 Mart seçimleri) Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır."

    "31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."

    Etiketler:
    açıklama, soruşturma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, İçişleri Bakanlığı, Lütfi Savaş, Süleyman Soylu, Gaziantep, Hatay
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