İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e giren ABD savaş gemisinin fotoğrafı yayınlandı

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Amerikan gemisinin takibini Rus güvenlik gemisi ‘Pitliviy' icra ediyor. Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu'nun sorumluluk alanında USS Donald Cook'un takibinin elektronik ve teknik araçlarla da yapılacağı kaydedildi.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 19, 2019

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ABD 6. Filosu, dünkü açıklamasında, güvenlik operasyonu için Karadeniz'e bir destroyer gönderdiklerini açıklamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, ABD'nin Karadeniz'e destroyer göndermesi "Rusya'nın barışseverlik ve bilgeliğinin suiistimal edilmesi" olarak nitelendirildi ve Washington'un bu politikasının sonsuza dek devam edemeyeceği kaydedildi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Senatör Aleksey Puşkov da bu tür eylemlerin güvenlikle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek ABD'yi Rus kıyılardan uzak durmaya çağırdı.