Uykusuz oyun maratonunda yeni rekor

Türk oyun geliştiricilerin çeşitli platformlarda ortaya koyduğu oyunlar önemli kitlelere ulaşıyor. Satışlarını büyük ölçüde ihracat olarak yapan sektör, geçen yıl 1 milyar 50 milyon dolar ile bu alandaki rekorunu geliştirdi.Sektörün ortaya koyduğu başarılı ürünler, elde edilen olumlu ekonomik sonuçlar ve yakalanan dinamizm oyun geliştirmeye olan ilgiyi yukarı çekiyor.
Bu ilgi her yıl dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de çeşitli merkezlerde düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam'e (GGJ) de yansıyor. GGJ’nin Türkiye’deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, bu sene de GGJ ATOM ile geliştiricileri ağırlayacak.
İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde tüm dünyayla eş zamanlı düzenlenen GGJ, 25-27 Ocak'ta gerçekleşecek. Uluslararası etkinliğin başından beri düzenlenen GGJ ATOM, zamanla etkinliğin en büyük merkezlerinden biri haline geldi. GGJ ATOM kapsamında bir araya gelecek oyun geliştiriciler, Wyndham Otel’de tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yetenek ve bilgilerini sergileyecekler.
OYUN TASARIMCILARI, PROGRAMCILAR, GÖRSEL SANATÇILAR BİR ARAYA GELECEK
Türkiye’nin dört bir yanından 250 geliştiricinin bir araya geleceği GGJ ATOM’da, oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler 50’nin üzerinde oyun geliştirecek. 48 saat boyunca bir arada olacak geliştiriciler, ilk gün açıklanan global temaya göre oyun fikirleri düşünüp, ekipleriyle oyunlarını geliştirmeye başlayacaklar. Geliştiricilerin, GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmelerinin yanı sıra, diğer geliştiricilerle çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.
Global Game Jam, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da her yıl rekorlar kırıyor. Düzenlendiği ilk günden bu yana en kalabalık merkezlerden biri olan, son 4 yıldır Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen ve her geçen sene başvuru sayısının arttığı GGJ ATOM’a bu yıl da rekor başvuru yapıldı. Başvuruları 8 Ocak'ta kapatan GGJ ATOM, 350'den fazla başvuruyla yeni bir rekora ulaştı.
Casual Monster, Gram Games ve TaleWorlds sponsorluğundaki GGJ ATOM'a, Narcade, UDO, Tiramisu ve Digitoy destek verecek.
Türkiye saati ile 25 Ocak Cuma 16.30’da açılışı yapılacak GGJ’de bu yılın teması açıklanacak. Geliştiricilerden açılış gününde ekiplerini kurmaları ve 27 Ocak Pazar günü saat 15.30’a kadar açıklanan tema üzerinden oyunlarını geliştirmeleri bekleniyor.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)