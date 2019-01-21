Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler'e verdi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın onurlandırdığı teşkilat yemeğinin ardından geri dönüş sırasında bir simit fırınına uğradık. Burada vatandaşlarımızla biraraya gelip sohbet ederek, sofralarına ve çaylarına ortak olduk. pic.twitter.com/E6mhIF9Soe— Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) January 20, 2019
Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya hareket etti.
Erdoğan, vatandaşlarla çay içip simit yedi https://t.co/rw11oIXuHT pic.twitter.com/oc7BWb5ezv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 21, 2019
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