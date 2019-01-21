Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin bir yıl öne çekildiğini söyledi. Toker, bu karar için "Müteahhit şirkete bir yıl daha, yani 45 bin araç ve 15 euro üzerinden KDV hariç 246 milyon 375 bin euro'luk bir garanti sağlamak demektir" dedi.

Çiğdem Toker "Çanakkale Köprüsü bütçeyi delip geçecek" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın katıldığı Çanakkale Köprüsü töreninde yepyeni bir havas öğrendiğini belirtti.

"2023'te planlanan açılış tarihi bir yıl öne çekilerek 2022 olmuş (yapım ve işletme süresi toplamı: 16 yıl 2 ay 12 gün). Bunu da bir başarı ölçüsü diye aktarıyor törende TBMM Başkanı. Oysa hakikat çok başka" diyen Toker, şöyle devam etti:

© AA / Ali Atmaca Yıldırım: 1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl erken açılacak

- Devlet ile şirketin yaptığı YİD sözleşmelerinde (genellikle), inşaat süresi kısalırsa, yani müteahhit ilk söylediğinden daha erken bitirirse, kısalan süre işletme süresine ilave edilir. Gazeteciliği işte bunun için de boğuyorlar. Mesela, böyle bir durumda müteahhidin o kamu yatırımını döviz üzerinden daha uzun süre işletmesi anlamına geldiğini herkes yazamasın diye. Erken bitirme başarısının arkasında ne var bakalım: Çanakkale Köprüsü'nün inşaat süresi ilk başta söylenenden 365 gün erken mi bitiyor?

— Bu, kısalan inşaat süresinin işletme süresine eklenecek olması nedeniyle firmanın köprüyü 10 yıl yerine 11 yıl işletecek olması anlamına gelir. O da müteahhit şirkete bir yıl daha, yani 45 bin araç ve 15 euro üzerinden KDV hariç 246 milyon 375 bin euro'luk bir garanti sağlamak demektir. O da bugünün kuruyla Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi konsorsiyumuna (hiç araç geçmezse) 1.5 milyar TL fazla ödeme yapılacağını taahhüt etmek anlamına gelir. Bu arada unutmadan. Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi yapıldığında yatırım bedeli şöyle açıklanmıştı: 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL. Peki TBMM Başkanı geçen hafta aynı rakamı kaç lira olarak açıkladı biliyor musunuz? 20 milyar. Kriz yok. "Dosta düşmana karşı" gururla dağılabiliriz.