Mansur Yavaş: Dileğim Real Madrid'in, Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş Halk TV'de katıldığı programda bazı projelerini açıkladı. Sandık güvenliğine de değinen Yavaş, 60 bin kişilik bir ekiple seçime hazırlandıklarını belirtti.

Ankaralılık meselesinin tamamen Ankara'da yaşamakla ilgili olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, "Mesele Ankara'da yaşamak. Ben Ankara'nın her yerini avucumun içi gibi biliyorum. Rakibiminse Ankara'nın birçok yerini bilmediğini ve bunun onun için hem de Ankaralılar için bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum.

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Ankara'nın birçok ilçesini ve yerini daha iyi bildiğime inanıyorum. Kendisini bürokratları yönlendireceği için, onlar ne kadar yönlendirirse o kadar bilecek" diye konuştu.

'ANKARA ÖZELLİKLERİNİ KAYBEDİYOR'

Yavaş, çocukluğunun tarlalarda maç yaparak geçtiğini ifade ederek, "Şimdiki gibi bilgisayar telefon yoktu. Futbol oynayarak büyüdük. Tarlalar, arsalar uygundu, her yer böyle beton değildi" dedi. Ankara'ya gelir gelmez ilk olarak Gençlik Parkı'na gittiklerini belirten Yavaş, "Buluşma yerimiz Ulus'ta heykelin dibiydi. Zaman geçtikçe Ankara bu özelliklerini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

'25 YILDIR MİLLİ MAÇ OYNANMADI'

Bir zamanlar Ankara'da bir amatör ruh olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, "Beypazarıspor'un Ankara şampiyonu olduğu yıllarda 19 Mayıs Stadı'na maç izlemeye gidenler, mutlaka dış sahadaki maçları da izlerdi" dedi. Ankara'nın stat konusunda hep mahrum bırakıldığını belirten Mansur Yavaş, şunları söyledi:

— Bugün, takımları 3. Lig'e ya da amatör kümeye düşmüş birçok ilde boş, büyük stadyumlar var. Ancak, Ankara'da maalesef güzel bir stat yok. Şimdi yapacağız deniliyor ama artık vaatlerin de bir anlamı kalmadı. Yüz yıllık bir çınar olan Ankaragücü ve Gençlerbirliği stat olmadığı için dışarıda oynuyor. Ankara'da 25 yıldır oynanan milli maç yok. Benim bundan şikâyet etme hakkım var ama rakibimin yok. Onlar 17 yıldır iktidardalar ve Ankara'da 25 yıldır milli maç oynanmadı.

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Ankaragücü'nün birtakım kişisel hırslar uğruna küme düşürüldüğünü savunan Yavaş, "Destek olacağız ama biz yöneteceğiz düşüncesiyle borçlandırıldı. O borçların da doğru olup olmadığı bile belli değil. İsmine bile haciz konmak istedi ama Ankaragücü küllerinden doğdu. Büyük bir azimle süper lige kadar geldi. Yine birtakım baskılar var üzerinde. Süper Lig'de oynayan bir takıma kimse forma reklamı vermeye cesaret edemiyor. Ankaragücü'ne verebileceğim, sürekli destek olacak yollar bulacağım ama yönetimine asla karışmayacağım. Dileğim Real Madrid'in Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ankaragücü'yle karşılaşmak için Ankara'ya gelmesi" diye konuştu.

'İLK ÖNCE ZİHNİYET DEVRİMİ OLMALI'

Belediyede ilk olarak bir zihniyet devriminin olması gerektiğini belirten Yavaş, şöyle devam etti:

— Belediye başkanı tarafsız ve herkese eşit mesafede olmalı. Hiçbir belediye başkanının her şeyi bilme ihtimali yok, ortak akıl ve katılımcı yönetim olmalı. Bu şekilde yaptığınız hiçbir proje batak olmaz, boşa gitmez. Vatandaş yönetime katılabilmeli. Anket ve teknolojinin gücüyle katılım sağlanabilir. Belediye önce vatandaşın eğilimini ön plana alarak çalışmalarını yapmalı. Ayrıca şeffaf olunmalı. İnsanlar, belediyenin yaptıklarını takip edebilmeli. Bir de hesap verebilir olmalı. Bunu ilk defa ben yapacağım. Vatandaş ödediği faturanın arkasında, parasının nelere harcanacağını görebilecek.