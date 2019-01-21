Sosyolog Yazıcı: Erdoğan’ın Fazıl Say konserinde verdiği mesaj çok önemli

Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.
Bazı şehirlerde seçim yarışının başa baş gitmesi durumunda adayların dilinin biraz daha sertleşebileceğini belirten Yazıcı, "Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle piyanist Fazıl Say konserinde verdiği mesajların seçimin muhtemel tansiyonu hakkında çok önemli bir sinyal olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.
Yazıcı, şöyle devam etti:
— Sayın Cumhurbaşkanı Fazıl Say konserine giderek toplumun geniş bir kesiminin ihtiyacı olan ve Fazıl Say'ın temsil ettiği kesime önemli bir hoşgörü ve diyalog mesajı verdi. Ayrıca seçim döneminde tansiyonu yükseltmek isteyen çevrelerin elinden önemli bir kozu aldı. Ben Sayın Erdoğan'dan bu seçim sürecinde toplumun her kesiminden olumlu karşılık bulacak benzer çıkışlar bekliyorum. Bunlar başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de önemli yankı bulacak. Çünkü Türkiye'nin bu mesajlara çok ihtiyacı var.
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