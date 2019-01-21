Sosyolog Yazıcı: Erdoğan’ın Fazıl Say konserinde verdiği mesaj çok önemli

Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fazıl Say konseri yorumu: Mesaj son derece net

Yazıcı, "Hocam 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Nasıl bir propaganda dönemi yaşayacağız?" sorusu üzerine "AK Parti ve CHP'nin İstanbul ve Ankara aday tercihlerine bakıldığında biraz daha proje bazlı, yerel temaların öne çıktığı genel politik tansiyonu nispeten düşük bir seçim propaganda dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabi seçim yarışının son dönemecinde tansiyon biraz daha yükselebilir" ifadesini kullandı.

Bazı şehirlerde seçim yarışının başa baş gitmesi durumunda adayların dilinin biraz daha sertleşebileceğini belirten Yazıcı, "Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle piyanist Fazıl Say konserinde verdiği mesajların seçimin muhtemel tansiyonu hakkında çok önemli bir sinyal olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Yazıcı, şöyle devam etti:

— Sayın Cumhurbaşkanı Fazıl Say konserine giderek toplumun geniş bir kesiminin ihtiyacı olan ve Fazıl Say'ın temsil ettiği kesime önemli bir hoşgörü ve diyalog mesajı verdi. Ayrıca seçim döneminde tansiyonu yükseltmek isteyen çevrelerin elinden önemli bir kozu aldı. Ben Sayın Erdoğan'dan bu seçim sürecinde toplumun her kesiminden olumlu karşılık bulacak benzer çıkışlar bekliyorum. Bunlar başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de önemli yankı bulacak. Çünkü Türkiye'nin bu mesajlara çok ihtiyacı var.