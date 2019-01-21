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09:16 21 Ocak 2019
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    Çekmeköy

    İstanbul'da bir askeri alan daha imara açılıyor: 'Tepeden bakılınca sadece mezarlıklar yeşil görülecek'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle büyüyen Çekmeköy’deki askeri alanın planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçti. Ömerli Mahallesi’nde bulunan askeri alana ilişkin Komisyon’dan geçen rapora göre; bölge, ‘konut’, ‘sosyal kültürel tesis’ ve ‘yol alanı’ oldu.

    Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, imara açılan askeri alanlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle hızla ‘gelişen' Çekmeköy'deki askeri alanın planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan geçti.

    Beşiktaş, askeri alan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ömerli Mahallesi'nde bulunan askeri alana ilişkin Komisyon'dan geçen rapora göre; bölge, ‘konut', ‘sosyal kültürel tesis' ve ‘yol alanı' oldu. İmar planının hazırlanma gerekçesi ise İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin daha önce hazırlanan planı parsel yönünden iptal etmesi olarak gösterildi.

    Raporda, plan teklifine ilişkin kurum görüşlerine de yer verildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, alanın su havzasının dışında kaldığını belirterek, ‘olumlu' görüş sundu.

    Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü de, imar planındaki yeşil alan miktarının korunması şartıyla ‘uygun' görüşüşünü verdi. İstanbul Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nın görüşünde de, alanın Hazine'ye kayıtlı olduğu ve 49,563 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu belirtildi, planda ‘sakınca bulunmadığı' bildirildi. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün ayrıntılı jeolojik inceleme talep edip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatılması gerektiği yönündeki görüşü ise dikkat çekti.

    İmar planı değişikliği teklifini ‘uygun' bulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, değişiklik teklifini İBB Meclisi'ne havale etti.

    ‘OLUMSUZ GÖRÜŞ GELMİYOR'

    İstanbul - Levent - ticaret
    © REUTERS / Murad Sezer
    Bir asırdır golf sahası olan 350 dönümlük alan askeri lojman olacak
    Konuyu BirGün'e değerlendiren İBB Meclisi'nin eski CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, şunları ifade etti:

    — Mahkeme kararlarına hiçbir şekilde saygı gösterilmiyor. Kararlar açığa düşürülerek yeni plan yapılıyor. Eskiden askeri alanlardan yol geçmesine dahi izin verilmezdi, ‘olumsuz' görüş verilirdi. Yeni dönemde Milli Savunma Bakanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarından hiçbir olumsuz görüş gelmiyor. İBB veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne isterse, o yönde görüş veriliyor.

    "Sıra, Tuzla Piyade Okulu ve çevresindeki yeşil alanlara da gelecek" diyen Sağ, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    — İstanbul'a tepeden bakıldığı zaman bir tek mezarlıklar yeşil olarak görülebilecek. Çünkü askeri alanlar tek tek yok ediliyor, eskiden bürokratlar direnirdi, şimdi öyle bir şey yok.

    Etiketler:
    yol, konut, İmar, arazi, askeri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hüseyin Sağ, Çekmeköy, İstanbul, Türkiye
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