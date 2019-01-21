MHP'li Yönter: Uzman çavuşlar şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağını belirterek, "Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum" dedi.

'Meclis'in uzman çavuşu' diye hitap edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, gündemdeki konularla ilgili Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'a açıklamalarda bulundu.

© AA / Şafak Yel Uzman çavuş, İzmir'deki çatışmayı anlattı

Sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağını duyuran Yönter, "Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun" ifadesini kullandı.

Yönter, "Ben kendimi uzman çavuş, jandarma hissediyorum. Bu kahramanların problemlerinin çözülmesi konusunda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz. Meseleye siyasi bakmıyoruz. Oy hesabı yapmıyoruz. Uzmanlar, TSK'nın belkemiğidir. Şu anda vatanın dağında taşında soğuk demeden beka mücadelesi veriyorlar. Fırat'ın doğusunu yerle yeksan edeceksek bunu uzman çavuşlarımız yapacak. Bu kardeşlerimiz kadro istiyorlar. Söz de aldık, oldu sayıyoruz. Uzman çavuşlarımız gösterilen her hedefe ulaşıyor. Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'BEKA MI BELEDİYE Mİ? KESİNLİKLE BEKA'

Seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Yönder, "Etaplar halinde belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Birinci etapta yaklaşık 249 ikinci etapta yaklaşık 423 belediye başkanımızı açıkladık. Kalanları önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. 51 ilde demokratik yarışa katılacağız. Cumhur İttifakı'nın tabiatı kapsamında 30 büyükşehirde AK Parti ile uzlaştık. Başaracağımıza inanıyoruz. Genel başkanımızın da dediği gibi ‘Beka mı? Belediye mi?', kesinlikle ‘beka' diyoruz. Biz bu konuya ‘3 belediye fazla aldık, 5 belediye kaybettik' şeklinde bakmadığımızı söyledik. 31 Mart'ta Türklüğün ve Türkiye'nin bekası, milletin bekası kazanacak" dedi.