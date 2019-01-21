Seyyar satıcı, zabıtanın burnunu kırdı: 'Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak'

Olay, Sultaniye Mahallesi 610. Sokakta meydana geldi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, çevredeki esnafların yoğun şikayeti üzerine seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, sokak içerinde el arabası ile telefon aksesuarı satan Ö.Ş.'nin arabasına el koydu.
SEYYAR SATICILARIN ARABALARINA EL KONULDU
Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer zabıtaların araya girmesi ile sona erdi. Kavgaya karışan seyyar satıcılar Ö.Ş ile Abdullah Tali, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, zabıta ekipleri satış yaptıkları arabalarına el koydu.
'BİZE HAKARET ETTİLER'
Burnu kırılan zabıta Komiseri Serdar Bigol, "Seyyar satıcılar, seyyar faaliyetlerini gösterirken müdahale esnasında hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ederek buradan kaçtılar. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu.
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