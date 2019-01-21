Yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin arkadaşları: Amirimiz meraktan öldü

İstanbul Silivri’de bulunan Kale Kayış adlı fabrikada 4 Haziran 2015’te çıkan yangın sonucu ekip amiri Hayati Gökcan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin görülen davada konuşan İBB Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş ve Avcılar Grup Amiri Ahmet Yavuz “İçeride ne olup bittiğini merak ederek yangın mahalline girdi” dedi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Silivri'de bulunan Kale Kayış adlı fabrikada 4 Haziran 2015'te yangın çıktı. Avcılar İtfaiye Müdürlüğü'nde ekip amiri olarak görev yapan Hayati Gökcan da üç kişilik ekibiyle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın helikopterinden bırakılan 10 ton suyun çatıyı çökertmesi üzerine can verdi.

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Bilirkişi raporunda fabrika sahiplerinin yanı sıra İBB'nin 8'de 2, Avcılar İtfaiyesi'nin 8'de 1 kusurlu olduğunun altı çizildi. Rapor uyarınca 2 işyeri sahibi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma'dan dava açıldı. İstanbul Valiliği, itfaiyeciler için soruşturma izni verince bir bilirkişi raporu daha istendi. Yeni raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş asli, Avcılar Grup Amiri Ahmet Yavuz ise tali kusurlu bulundu.

Karakaş ve Yavuz, ifadelerinde, olay öncesi yangın mahallinin boşaltılması talimatı verildiği halde Gökcan'ın kişisel merakla içeriye girdiğini savunarak, "Personel engellemeye çalışmış olmasına rağmen içeride ne olup bittiğini merak ederek yangın mahalline girmiştir" dedi. Helikopterden bir seferde 10 ton değil, 14 sortide 46 ton su bırakıldığı vurgulayan itfaiyeciler, "Ortalama sortide 3,28 ton su bırakılmıştır" dedi.