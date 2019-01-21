Spor yorumcusu Adnan Aybaba'ya hileli iflastan hapis cezası

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Adnan Aybaba'ya ait kayıtlı görünen Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic. Ltd. Şirketi mali sıkıntıya girince 4 yıl önce iflas erteleme istedi. Mahkeme şirkete yönelik tedbir kararı verdi, kayyum atadı.
'ENGEL YOKTU, PARAYI HESABIMA GÖNDERDİM'
Mahkeme, iflas kararı ile birlikte Adnan Aybaba hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararında, Aybaba hakkında ‘hileli iflas' maddesinden suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Mahkemenin ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aybaba, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Aybaba, söz konusu paranın transferini engelleyen bir tedbir kararının olmadığı yönünde savunma yaptı. Aybaba, anılan parayı EPDK'ya teminat vermek için hesabına transfer ettiğini öne sürdü.
'ALACAKLILARI ZARARA UĞRATTI'
VERGİ BORCU 600 MİLYON TL
İflasına karar verilen Rode Petrol şirketinin ise çok sayıda kişi ve kuruma borcu bulunuyor. Anılan şirketin 600 milyon liraya yakın vergi borcu bulunuyor. İddiaya göre, Aybaba, hesabına aktardığı yüklü parayı bir süre sonra yakınlarının üzerine kayıtlı şirketlere transfer etti. Öte yandan 2011'de kurulan şirketin hesaplarını inceleyen bilirkişi heyeti, 2014-15 hesap dönemlerine aiü defterlerin boş olduğunu tespit etti. Rapora göre, şirket aktifleri, herhangi bir mal alımı olmadığı halde 5 milyon 440 bin 489 TL azaltıldı.
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