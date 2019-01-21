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12:13 21 Ocak 2019
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    TBMM Genel Kurulu

    Yeni Şafak'tan yolsuzluğa çözüm önerisi: Belediye başkanları da göreve başlarken yemin etsin

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
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    Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye 31 Mart sürecine girerken vatandaşlar şehirlerin emanet edildiği belediye başkanları ile meclis üyelerinin "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve milletvekilleri" gibi yemin ederek göreve başlamasını istiyor. Kamuoyu yeminin 'yolsuzluğa karşı' caydırıcı olacağına inanıyor.

    Yeni Şafak'tan M. Şakir Saraç'ın haberine göre, kamuoyunda seçilmiş belediye başkanlarının da göreve yeminle başlaması yönünde beklenti hakim. Yeni Şafak'a konuşan vatandaşlar, milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkanların göreve yemin ederek başlamasının isabetli olacağı görüşünde hemfikir.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Soylu: Yolsuzluk yapan belediye başkanı da olsa gözünün yaşına bakmayız
    Emekli Ahmet Gürcan, "Cumhurbaşkanı, milletvekilleri yemin ediyor. Belediye başkanları da yemin etmeli. Devletin milyonlarca lirası onlara emanet ediliyor" derken, Suna Zeynaloğlu da "Belediye başkanları da bizi temsil ediyor. Diğer seçilmiş kamu görevlileri gibi yemin etmeleri isabetli olur" ifadelerini kullandı.

    26 yaşındaki öğrenci Buğra Zengin böyle bir değişikliğin olumlu olacağını belirtirken, 25 yaşındaki Abdullah Şenol ise "Vicdanen kendilerini sorumlu hissederler. Ettikleri yemin için çalışırlar" diye konuştu.

    BİRÇOK ÜLKEDE ÖRNEĞİ VAR

    Dünyaya örnek gösterilen gelişmiş demokrasilerde de belediye başkanları görevlerine yemin ederek başlıyor. ABD'de her eyalette farklı içerikte olsa da belediye başkanları koltuğa yemin ettikten sonra oturuyor. İngiltere'de de belediye başkanı yemin etmeden göreve başlayamıyor.

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
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    Almanya ve Belçika'da ise daha kapsamlı bir uygulama var. İki ülkede belediye başkanlarının yanı sıra seçilmiş belediye meclis üyeleri de yemin etmeden göreve başlayamıyor. Rusya ve İsveç'in yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesinde de yemin etmek belediye başkanları için zorunluluk. Türk devlet geleneğinde var

    Türk devlet geleneğinde de yemin önemli bir yer tutuyor. Tahta çıkan padişahların yanı sıra kritik görevlerdeki devlet memurları da göreve başlamadan önce yemin ettirilirdi. Rüşvet, iltimas ve kötü yönetimin önüne geçmek amacıyla Tanzimat Fermanı'ndan sonra yeminin kapsamı genişletilmişti. Gayrimüslim Osmanlı tebası da yeminle mükellefti. Gayrimüslim Osmanlı memurları bağlı bulundukları devlet dairelerinin reisleri huzurunda mensup oldukları dine göre İncil veya Tevrat'a elini basarak yemin ettirilirdi.

    Etiketler:
    yemin, yolsuzluk, belediye, 2019 yerel seçimleri, TBMM, Türkiye
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