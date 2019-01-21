CHP'li Özel: Fazıl Say'a yöneltilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan'dır

CHP'li Özel, Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerini gerçekleştirdiği 18 Ocak tarihli konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmesi ve Erdoğan'ın programa katılması konusunda yapılan bazı değerlendirme ve eleştirilere katılmanın mümkün olmadığını söyledi.
"2017 yılında katıldığı G-20 Zirvesi'nde Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni dinlemek yerine otelde kalmayı tercih ederek, klasik müzikten hoşlanmadığını açıkça dile getirmiş bir siyasetçidir. Her fırsatta 'Dünya çapında sanatçılar yetiştiremedik' diyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana sürdürülen kültür ve sanat politikalarına dil uzatan Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesi adeta kendisini tekzip etmesi anlamına gelmektedir."
'FAZIL SAY ÇİZGİSİNİ KORUYOR'
Özel, Türkiye'nin yıllar boyunca müzikte, tiyatroda, resimde, heykelde ve edebiyatta dünya çapında sanatçılar yetiştirdiğini, gittiği her ülkede konser biletleri haftalar öncesinden tükenen Fazıl Say'ın da bunlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
Özel, "16 yıl boyunca her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da Türkiye'yi kutuplaştıran politikalar izleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasını da yaklaşan yerel seçimlere yönelik bir adım olarak değerlendirdiğini" belirterek, "Bu katılımın samimi olup olmadığı, siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek Anadolu'nun çeşitli kentlerinde sanatçılarımıza sahne vermeyen AK Parti'li belediyelerin bundan sonra takınacağı tavırların yanı sıra sansür ve yasaklamaların bir daha kültür ve sanat etkinlikleriyle yan yana getirilmemesi gerektiği konusundaki görüşümüze yaklaşılıp yaklaşılmadığıyla test edilecektir" ifadesini kullandı.
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