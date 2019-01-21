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12:13 21 Ocak 2019
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    Fazıl Say- Recep Tayyip Erdoğan

    CHP'li Özel: Fazıl Say'a yöneltilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan'dır

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, piyanist ve besteci Fazıl Say'a sağ basından yöneltilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Fazıl Say çizgisini korumaktadır" ifadesini kullandı.

    CHP'li Özel, Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı'nın Ankara prömiyerini gerçekleştirdiği 18 Ocak tarihli konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmesi ve Erdoğan'ın programa katılması konusunda yapılan bazı değerlendirme ve eleştirilere katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Erdoğan'ın bundan sadece 10 gün önce "Bu ülkenin meşrebi belli cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" ifadesini kullandığına değinen Özel, şöyle devam etti:

    "2017 yılında katıldığı G-20 Zirvesi'nde Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni dinlemek yerine otelde kalmayı tercih ederek, klasik müzikten hoşlanmadığını açıkça dile getirmiş bir siyasetçidir. Her fırsatta 'Dünya çapında sanatçılar yetiştiremedik' diyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana sürdürülen kültür ve sanat politikalarına dil uzatan Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesi adeta kendisini tekzip etmesi anlamına gelmektedir."

    'FAZIL SAY ÇİZGİSİNİ KORUYOR'

    Özel, Türkiye'nin yıllar boyunca müzikte, tiyatroda, resimde, heykelde ve edebiyatta dünya çapında sanatçılar yetiştirdiğini, gittiği her ülkede konser biletleri haftalar öncesinden tükenen Fazıl Say'ın da bunlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

    Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say'ın Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım 'Kumru' isimli parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum dedi.
    © Fotoğraf : DHA
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    "İşte bu nedenle Fazıl Say'a sağ basından yönlendirilen 'takiye' eleştirilerinin asıl muhatabı Erdoğan'ın kendisidir. Fazıl Say'a eleştiri yöneltenlere şunu hatırlatmak gerekir ki Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Dolayısıyla bir geri adımdan bahsedilecekse, Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarına ve kültür ve sanat insanlarına karşı kullandığı dil de düşünüldüğünde bu geri adımı atanın Erdoğan olduğu, bir mağlubiyet varsa da Fazıl Say'ın temsil ettiği cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi olan çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir."

    Özel, "16 yıl boyunca her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da Türkiye'yi kutuplaştıran politikalar izleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasını da yaklaşan yerel seçimlere yönelik bir adım olarak değerlendirdiğini" belirterek, "Bu katılımın samimi olup olmadığı, siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek Anadolu'nun çeşitli kentlerinde sanatçılarımıza sahne vermeyen AK Parti'li belediyelerin bundan sonra takınacağı tavırların yanı sıra sansür ve yasaklamaların bir daha kültür ve sanat etkinlikleriyle yan yana getirilmemesi gerektiği konusundaki görüşümüze yaklaşılıp yaklaşılmadığıyla test edilecektir" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Konser, Heykel, Sanat, Müzik, Tiyatro, CHP, AK Parti, Özgür Özel, Fazıl Say, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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