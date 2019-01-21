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12:13 21 Ocak 2019
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    Meclis'in aşçısı önerge yazınca AK Partililer: Yemeklerin de bu kadar iyi olsaydı çoktan kadroyu almıştın

    Meclis'in aşçısı önerge yazınca AK Partililer: Yemeklerin de bu kadar iyi olsaydı çoktan kadroyu almıştın

    Türkiye
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    TBMM'de kavaslara kadro düzenlemesi Meclis aşçılarını da harekete geçirdi. Aşçılar kavaslar gibi kadro sahibi olmak için hazırladıkları önergeyi AK Parti grubuna sundu. AK Parti kurmayları “Yaptığın yemekler de bu kadar iyi olsaydı şimdiye çoktan kadroyu almıştın” diye espri yaptı.

    Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Meclis'te geçen aralıkta kabul edilen Boğaz köprülerinden geçiş cezalarının affını da içeren torba kanunun görüşmelerinde, partilerin uzlaşmasıyla düzenlemeye sürpriz bir madde eklendi. Eklenen madde ile TBMM'de hangi statüde olursa olsun, fiilen 5 yıldır kavas görevini yürütenler için kavas unvanlı kadro ihdası yapılarak, söz konusu personelin bu kadroya atanması sağlandı.

    TBMM Üyeler Lokantası
    © Fotoğraf : TBMM
    'Meclis lokantasında çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL, iki kişinin ödediği hesap 28 TL'
    Kavaslar için yapılan bu düzenleme, kadro bekleyen Meclis aşçılarını da umutlandırdı.

    Meclis'in yeni yıl tatilinin ardından yeniden işbaşı yapması sonrası Meclis lokantasında görevli bir aşçı, kavaslar için yapılan düzenlemenin bir benzerinin kendileri için de hayata geçirilmesi amacıyla soluğu AK Parti grubunda aldı. Başında aşçı şapkası, üzerinde beyaz aşçı kıyafetiyle AK Parti grup başkanvekilleriyle görüşen personel, önce talebini sözlü olarak aktardı.

    Ardından da elindeki kağıdı uzattı. Meclis aşçısının beklenmedik bu ziyaretinin şaşkınlığını yaşayan AK Parti grup yöneticileri, aşçının talebini yazılı olarak da kendilerine sunduğunu düşündüler. Ancak uzatılan metni okuyunca, şaşkınlıkları bir kat daha arttı. Çünkü kendilerine sunulan metin, aşçıların kadroya geçirilmesini sağlayacak düzenlemeye ilişkin olarak kaleme alınmış bir önergeydi.

    Uygun bir torba teklifine monte edilmek üzere hazırlanmış önergeyi okuyan parti kurmayları, önergenin yasama uzmanı kaleminden çıkmışcasına ustalıkla yazıldığını görünce espri yaptı: "Yaptığın yemekler de hazırladığın önerge kadar iyi olsaydı şimdiye çoktan kadroyu almıştın."

    Etiketler:
    önerge, Kadro, Aşçı, Türk lokantası, meclis, TBMM, Şebnem Hoşgör, Türkiye
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