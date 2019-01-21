UNESCO'nun listesindeydi: Tarihi müze, restorasyon nedeniyle 7 yıldır kapalı

İznik'te 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda.
2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı.
İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan ise konuya ilişkin, "Biz dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi bir ilçeyiz. Burada yerel yöneticilerin ihmali de var. Bu müzenin açılmamasını anlamış değilim. İznik'e senelerce otobüs otobüs turist gelirken müze kapalı olduğundan bu yana turist bile gelmez oldu. Çünkü müze gibi birçok önemli tarihi yapı 'restorasyon' adı altında kapalı" dedi.
'ARTIK YETER DİYORUZ'
'BU İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'
Eski İznik Genç İş Adamları Derneği Başkanı ve otel işletmecisi Ali Karaman ise "Bu iş yılan hikayesine döndü. Dünyaca ünlü bu müzenin kapalı olması, yerli ve yabancı turistlerin gelmesini engelliyor. İznik esnafı bitme noktasına geldi, bir an önce müzemiz açılsın, turistler gelsin" dedi.
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