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12:13 21 Ocak 2019
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    UNESCO'nun listesindeydi: 'Restorasyonda' denen tarihi müze 7 yıldır kapalı

    UNESCO'nun listesindeydi: Tarihi müze, restorasyon nedeniyle 7 yıldır kapalı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi müze binası, 7 yıldır kapalı. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmek üzere kapatılan müze, özellikle bahçesindeki lahitler ve tarihi eserlerle dikkat çekiyor.

    İznik'te 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda.

    2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı.

    Tabloların çerçevesini çay ocağında görevli personele boyatan eski müze müdürüne 1996 TL para cezası
    © Fotoğraf : Twitter
    Tabloların çerçevesini çay ocağında görevli personele boyatan eski müze müdürüne 1996 TL para cezası
    İznik Müzesi'ni görmek isteyen ziyaretçiler müzenin kapalı olduğunu görünce demir korkuluklara çıkarak, en azından bahçedeki eserleri görmeye çalışıyor.

    İznik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan ise konuya ilişkin, "Biz dört medeniyete başkentlik yapmış tarihi bir ilçeyiz. Burada yerel yöneticilerin ihmali de var. Bu müzenin açılmamasını anlamış değilim. İznik'e senelerce otobüs otobüs turist gelirken müze kapalı olduğundan bu yana turist bile gelmez oldu. Çünkü müze gibi birçok önemli tarihi yapı 'restorasyon' adı altında kapalı" dedi.

    'ARTIK YETER DİYORUZ'

    Atatürk heykeli
    © Fotoğraf : Twitter
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    Turizm işletmecisi Bekir Uslu da "Sahilde işletmem var. Bu müzenin 7 yıldır kapalı olması işletmelerimize büyük zarar vermektedir. Ekonomik açıdan iyi durumda değiliz. Çünkü biz turizmden geçinen bir ilçeyiz. Bizim müzemiz, Türkiye'de ve dünyada sayılı bir müze. 'Artık yeter' diyoruz, müzemizin bir an önce açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

    'BU İŞ YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'

    Eski İznik Genç İş Adamları Derneği Başkanı ve otel işletmecisi Ali Karaman ise "Bu iş yılan hikayesine döndü. Dünyaca ünlü bu müzenin kapalı olması, yerli ve yabancı turistlerin gelmesini engelliyor. İznik esnafı bitme noktasına geldi, bir an önce müzemiz açılsın, turistler gelsin" dedi.

    Etiketler:
    restorasyon, müze, turizm, UNESCO Dünya Mirası Listesi, UNESCO, İznik, Türkiye
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