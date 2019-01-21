Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küba ile işbirliğine gideceğiz

Savunma Sanayii alanında elde ettikleri başarıdaki ivmeyi diğer sektörlere taşımada çok yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sağlık bu sektörlerden birisi. Küba bu alanda çok net bir işbirliği talep ediyor. Sağlık alanında ortak çalışma yürütebiliriz” dedi.
Küba ile birçok alanda işbirliği yapacaklarını bildiren Oktay, " Savunma Sanayii alanında elde ettiğimiz başarıdaki ivmeyi diğer sektörlere taşımada çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Sağlık bu sektörlerden birisi. Küba bu alanda çok net bir işbirliği talep ediyor. Sağlık alanında ortak çalışma yürütebiliriz. Biyoteknoloji konusunda ortak çalışmalar yapmamız gerektiği Küba Başbakanı'nın teklifiydi. Aşı ve şeker hastalıklarıyla alakalı uzuvların kesilmesini önleyebilecek ciddi çalışmaları var. Bizde de var. Bunu birlikte götürebiliriz" dedi.
CNN TÜRK’te katıldığı programda Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşbirliği başlarsa tek bir alanda kalmaz. Bu ülkelere savunma sanayi ürünlerimizi de ihraç edebiliriz. Ama şimdi ilgili bakanlıklarımız detayları için çalışmaya başlayacaklar. Biz olmasını arzu ediyoruz, Küba da arzu ediyor. Şimdi teknik çalışma bunu gösterecek. Zaten teşviklerle de biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir potansiyel gözüküyor."
'CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜTHİŞ BİR KARŞILIĞI VAR LATİN AMERİKA'DA'
Oktay, "Latin Amerika'şunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın müthiş bir karşılığı var Latin Amerika'da. Cumhurbaşkanımızdan Türkiye'yi kast ediyorum. Latin Amerika bizim hep gündemimizin belki dışında oldu. Amerika dediğimizde hep ABD, Kuzey Amerika ile ilgilendik ama güneyde çok farklı bir dünya var" diye devam etti.
HER BİR ÜLKE KENDİSİNE GÖRE YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA BAŞLASA, BU YAŞANABİLİR BİR DÜNYA OLUR MU?
Venezüella'yla işbirliğine de değinen Oktay, "Venezüella çok geniş maden yatakları olan bir ülke. Venezüella şu anda OPEC dönem başkanı. Çok yakın bir geçmişte dünyanın en zengin ülkelerinden birisiydi. Tarım, hayvancılık ve turizm alanında baktığınızda muhteşem fırsatları olan bir ülke. Türkiye'ye karşı da muhabbet besleyen bir ülke. Bir taraftan da Amerika'nın yaptırımları var. Biz ne diyoruz? Herhangi bir ülkenin sadece kendi çıkarlarını düşünerek diğer ülkeler arasındaki ticareti engelleyici yaptırımlara karşıyız. Her bir ülke kendisine göre yaptırımlar uygulamaya başlasa, yarın Rusya, Hindistan, Türkiye, Fransa… Bu yaşanabilir bir dünya olur mu? Tamamen bir kaos oluşturursunuz. Biz belirli bir alan belirlemeye çalışıyoruz" dedi.
KÜBA'DAN TÜRKİYE'YE: ORTAK İLAÇ ÜRETELİM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile 13 Ocak'ta görüşmüştü. Oktay, yaptığı görüşmede ortak ilaç üretiminin teklif edildiğini belirterek, ‘Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile paylaşacağım' demişti.
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