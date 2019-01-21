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    Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde ders sayısı yarı yarıya düşebilir

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mart ayında okullardaki ders sayılarıyla ilgili program açıklanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yarı yarıya bir azalma olabilir" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimle ilgili her ay yeni bir projenin duyurulacağını açıkladı. Selçuk, "Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir" diye konuştu.

    Ziya Selçuk
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    Selçuk, "ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak" dedi ve şöyle devam etti:

    "Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek. Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir."

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Selçuk, "İyi bir eğitim bakanı sadece bugün için değil, gelecek için de çalışır. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacağız. Mart, nisan, mayıs… Öğrenci ve velilerimizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacağız. Kazanılmış hakları koruyacağız. Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil. Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredat da böyle bir şey. Türkiye'de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    müfredat, ders, okul, ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk, Türkiye
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