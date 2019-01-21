Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe güçleniyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'nda bir basın toplantısı düzenledi.
"Bir istekli, iki yetenekli ve ahlaklı personele ihtiyacımız var. Bizim de görevimiz istekli olmayanı isteklendirmek, yetenekleri geliştirmek bizim görevimizdir" diyen Akar, devamında "Şanlı tarihimizde bunun çok önemli örnekleri var. Bu büyük komutanların kazandığı zaferler tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Şu anda birçok arkadaşımız yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürmekte. Bu arkadaşlarım da tarihteki müstesna yerlerini almaktadır" ifadesini kullandı.
Akar, sözlerine şöyle devam etti:
— 15 Temmuz'da hain darbe girişimi gerçekleşmiştir. TSK, üzerindeki sıkıntıları 1 ay içinde atmış ve Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Göğüs göğse çatışmalar yaşanırken, DEAŞ'lı teröristler de o çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir koalisyon gücü TSK'nın yaptığı gibi DEAŞ'la göğüs göğse mücadele etmemiştir. Hemen akabinde Zeytin Dalı Harekatı düzenlenmiştir. PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yoktur. Burada 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kendi silahımızla, araç gerecimizle bu başarıların gelmesi mümkün olmuştur. Bir diğeri de bizim TSK mensuplarımızın üstün gayretleridir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında tıbbi olarak istirahat verilen subaylarımız, doktorlar ne derse desinler araziye gideceklerini ifade ettiler ve 62 arkadaşımız mücadeleye katıldı. Bu bizim için büyük bir gurur meselesi. Bunlar gösteriyor ki bizim ordumuzun modern araç ve gerecin ötesinde milli, manevi ve mesleki değerlere sahip olması. Hedefimiz eğitimde ve öğretimde bu ruh yüceliğine varabilmektir.
— Bizim için her bir Harbiyeli çok önemli. İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalsa da çok daha güçlendiğimizi gördük. Şimdi aramıza katılan subaylarla çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz.
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