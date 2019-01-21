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13:48 21 Ocak 2019
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    Hulusi Akar

    Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe güçleniyoruz

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başlatılan FETÖ soruşturmalarıyla ilgili konuştu. Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalsa da çok daha güçlendiğimizi gördük" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

    "Bir istekli, iki yetenekli ve ahlaklı personele ihtiyacımız var. Bizim de görevimiz istekli olmayanı isteklendirmek, yetenekleri geliştirmek bizim görevimizdir" diyen Akar, devamında "Şanlı tarihimizde bunun çok önemli örnekleri var. Bu büyük komutanların kazandığı zaferler tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Şu anda birçok arkadaşımız yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürmekte. Bu arkadaşlarım da tarihteki müstesna yerlerini almaktadır" ifadesini kullandı.

    FETÖ hükümlüsü Sami Boydak, 3.6 kilo altınla umreye giderken yakalandı
    © Fotoğraf : DHA
    FETÖ hükümlüsü Sami Boydak, 3.6 kilo altınla umreye giderken yakalandı
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının "Girilemez" denen yerlere girdiğini, "Ulaşılamaz" denen yerlere ulaştığını belirten Akar, "Teröristlere büyük bir darbe vurulmuştur. Teröristler bazı il ve ilçelerde çukur eylemlerine başlamıştır. TSK, polisimiz, jandarmamızla ve adli kurumlarımızla o hainleri o alçakça açtıkları çukurlara gömmüşlerdir" görüşünü dile getirdi.

    Akar, sözlerine şöyle devam etti:

    — 15 Temmuz'da hain darbe girişimi gerçekleşmiştir. TSK, üzerindeki sıkıntıları 1 ay içinde atmış ve Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Göğüs göğse çatışmalar yaşanırken, DEAŞ'lı teröristler de o çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir koalisyon gücü TSK'nın yaptığı gibi DEAŞ'la göğüs göğse mücadele etmemiştir. Hemen akabinde Zeytin Dalı Harekatı düzenlenmiştir. PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yoktur. Burada 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kendi silahımızla, araç gerecimizle bu başarıların gelmesi mümkün olmuştur. Bir diğeri de bizim TSK mensuplarımızın üstün gayretleridir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında tıbbi olarak istirahat verilen subaylarımız, doktorlar ne derse desinler araziye gideceklerini ifade ettiler ve 62 arkadaşımız mücadeleye katıldı. Bu bizim için büyük bir gurur meselesi. Bunlar gösteriyor ki bizim ordumuzun modern araç ve gerecin ötesinde milli, manevi ve mesleki değerlere sahip olması. Hedefimiz eğitimde ve öğretimde bu ruh yüceliğine varabilmektir.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS / Charles Mostoller
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    - Biz bu coğrafyada varız ve olmaya devam edeceğiz. Bu silahlı kuvvetlere emir komuta edecek subaylar da büyük önem kazanmakta. En iyi imkanlar için devletimiz her türlü imkanı seferber ediyor. Biz subaylarımız için ne kadar yatırım yapsak azdır. Bunun bilincinde hareket etmekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bazı düzenlemeler yapıldı ve Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Burada bizim ilkelerimiz; aklı ve bilimi esas alacağız, savaşçı ruh ve üstün fiziki yetenek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. En önemli husus da bizim faaliyetlerimizi yürütürken ciddiyetle işimize önem vermemiz, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz.

    — Bizim için her bir Harbiyeli çok önemli. İçimizdeki hainler temizlendikçe sayımız azalsa da çok daha güçlendiğimizi gördük. Şimdi aramıza katılan subaylarla çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz.

    Etiketler:
    operasyon, asker, FETÖ, terör, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hulusi Akar, Türkiye
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