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13:48 21 Ocak 2019
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    İstanbul minibüs

    Birbirleriyle yarışıyorlar, sigara içiyorlar, öğrenci almıyorlar: Minibüsçüler için 'Zam yapılırsa sorun çözülür' açıklaması

    © Fotoğraf: Wikimedia
    Türkiye
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    Birbirleriyle yarışan, direksiyon başında sigara içen, yolcuları yasak olan yerlerde indiren ve öğrencileri araca almayan minibüs şoförleri tepki çekiyor. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, zam yapılması halinde sorunun düzelebileceğini savunuyor.

    İstanbul'un kent içi ulaşımında minibüslerin önemli bir yeri var. Kentteki 6 bin 700 minibüs her gün 2 milyonu aşkın yolcu taşıyor ancak minibüs şoförlerinden hem yolcular hem de trafikteki diğer sürücüler şikayetçi.

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
    © AA / Fatih Gürbüz
    Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca minibüs devrildi: 7 yaralı
    Milliyet gazetesindeki haberde, minibüsçülerin birbirleriye yarış hali, can güvenliği, öğrencilerin alınmaması, bebek arabası yasağ, araçların tıka basa dolu olması, yasak olan yerlerde yolcu bırakma, direksiyon başında sigara içme, sinyalsiz araç kullanma gibi sorunlara dikkat çekilirken, İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge'nin görüşlerine de yer verildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) minibüs ücretlerine zam yapmamasının önemi rol oynadığını belirten Bilge şunları söyledi:

    kelle paça çorbası
    © AA /
    Kelle paçaya zam
    "Araçlarda öğrencinin kimlik ibraz etmesi için uyarı var. Öğrenci ücreti 1.25 TL. Ama çocuğunun kartıyla araçlarımızı kullanıyorlar. Minibüsçü esnafı ekonomik anlamda zor dönemden geçiyor. Kazandığı para mazotunu bile kurtarmıyor. Belediye zam yapmayarak şoför ile yolcuyu birbirine düşürüyor. 1.25 TL'ye yolcu taşınmaz. Sarıyer'den Beşiktaş'a geliyorlar. Bu arabanın yakıtı zaten 50 TL. 20 yolcu alsa 23 TL kazanacak. Biz ücretler zam yapılmasını istiyoruz. Bu konuda esnaf ile yolcu birbirine öcü gibi bakıyor. Biz şoförlerimizi denetliyoruz. Ama şu an esnafın üzerine gedemiyorsun. İnsanlar barut fıçısına dönmüş. Zam yapılırsa daha disiplinli olunur, daha caydırıcı cezalar kesilebilir. Araçlarda büyükşehir belediyesi tarafından izlenen kameralar var. İstanbul genelinde 6 bin 700 minibüs var, hepsi izleniyor. Esnaf ile vatandaşın daha iyi geçinmesi için zam yapılmalı. Büyükşehire zam talebimizi ilettiğimizde, seçim bitmeden herhangi bir zammın yapılmasının mümkün olmadığı söylendi.

     

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Milliyet, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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