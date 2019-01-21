'Bu sefer sadece geçiyordum' diyen Bence Nanay, hayranlarına müjdeyi verdi

İsmiyle Twitter'da gündem olan felsefe profesörü Bence Nanay, İstanbul paylaşımına yoğun ilgi üzerine, o sırada sadece aktarma yaptığını, ekim ayının sonunda konuşma yapmak için Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Cambridge Üniversitesi'nde ders veren felsefe profesörü Bence Nanay, Twitter'daki varlığının Türkiye'deki kullanıcılar tarafından fark edilmesi ve ismi üzerinden fenomen haline getirilmesi sonrası Türkiye'ye en azından ayak bastı.

İstanbul'da uçak değiştiren Prof. Bence Nanay, isminin hayranlarına ekim sonuna randevu verdi.

AYAK BASMAK YETMEDİ

17 Ocak'ta İstanbul'da havalimanına inerek geçiş yapan Bence Nanay, isminin ne kadar komik olduğunu havaalanı polisinden öğrenme umudunu dile getirmesinin ardından yine ilgi odağı oldu.

YORUM SELİ ALTINDA

880 yorum aldığını belirten Nanay, bunlara tek tek yanıt vermektense bir paylaşımla duruma açıklık getirdi:

"İstanbul'da sadece uçak değiştiriyordum. Ama ekim ayının sonunda Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde birkaç panele katılacağım. Kesinlikle dört gözle beklenecek bir şey."

Instead of responding to the 880 comments on my previous post: I was only changing planes in Istanbul. But I'll give a couple of talks at Bilkent University (Ankara) in late October. Clearly something to look forward to… pic.twitter.com/JrIFgg5fC5 — Bence Nanay (@BenceNanay) 20 Ocak 2019

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