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13:47 21 Ocak 2019
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    Ali Erbaş - Kadir Mısıroğlu

    TBMM Başkanı Yıldırım, Kadir Mısıroğlu ve Ali Erbaş sorularını iade etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yazar Kadir Mısıroğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili soruları kabul etmedi. Yıldırım, 'sorular özel yaşama ilişkin' yanıtını verdi.

    CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen 'Kadir Mısıroğlu ve Eli Erbaş' soru önergesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından iade edildi.

    Kadir Mısıroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'den Kadir Mısıroğlu için 'vatan haini' belgeseli
    Yıldırım, "Soruların kişisel ve özel yaşama ilişkin olduğunu" ileri sürdü.

    Cumhuriyet'in haberine göre, CHP'li Tığlı, "Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesi, FETÖ ile mücadeleye gölge düşürmektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesi toplumda bir kutuplaşma yaratmıştır sözleri ne zamandan beri kişisel ve özel yaşama ilişkin konu olmuştur?" diye sordu.

    Tığlı'nın verdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

    — AKP sözcüsü Ömer Çelik'in Ali Erbaş için söylediği "Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır" ifadeleri, ziyaretin onaylandığı ve takdir edildiği şeklinde mi yorumlanmalıdır?

    'MISIROĞLU YENİ REJİMİN AKİL ADAMI MI?'

    Ali Erbaş - Kadir Mısıroğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için 'Şeyhülislam' dedi: Beni ziyaret etmesi tarihi hadise
    - Yaptığı tüm Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalarına rağmen hakkında her hangi bir işlem yapılmayan Kadir Mısıroğlu, yeni rejimin akil adamı mıdır? AKP'nin söyleyemediklerini dile getiren Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı bir kişiye 'insani bir ziyaret' yapılmasını kamuoyuna nasıl açıklarsınız?

    — Kadir Mısıroğlu'na yapılan ziyaretleri 'insani bir ziyaret' ve 'hasta ziyareti' biçiminde geçiştirmek yerine, saygı duyduğunuz bir tarihçi ve bilim adamına yapılan ziyaret şeklinde açıklamaktan neden kaçınıyorsunuz?

    — Gülen Cemaati'nin 'dinler arası diyalog' adlı programını yürüten KADİP'in Yönetim Kurulu'nda görev aldıkları için Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin eski dekanları olan Ali Erbaş ve Suat Yıldırım hakkında her hangi bir dava açılmış mıdır?

    'GÜLEN CEMAATİ'NİN TOPLANTILARINA KATILAN ERBAŞ'A NEDEN DAVA AÇILMADI?'

    — FETÖ darbe girişiminden önce Gülen Cemaati tarafından Abant'ta düzenlenen toplantılara aktif katılan Ali Erbaş'a neden dava açılmamıştır?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    DHA
    Yeni Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan FETÖ mesajı
    - FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL KHK'sıyla kapatılan "Kimse Yok mu Derneği" faaliyetlerine katılım sağlayan ve bu dernek çalışanları için "gönül erleri" diyen Ali Erbaş hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

    — 15 Temmuz FETÖ Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yaptığı doktora tezinde hem Suat Yıldırım'ın hem de Ali Erbaş'ın imzasının olması sizce bir tesadüf müdür? Yoksa Ne istediler de vermedik anlayışının bir ürünü müdür?

    — Fethullah Gülen'in Bank Asya'sına kirasını yatıranı, okuluna evladını kayıt ettireni ihraç ederken, tutuklarken, bu kadar iddiaya rağmen Ali Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanı olarak nasıl terfi ettirdiniz?

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    Etiketler:
    Diyanet İşleri Başkanlığı, Bank Asya, TBMM, FETÖ, AK Parti, CHP, Adil Öksüz, Suat Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk, Binali Yıldırım, Fuat Oktay, Necati Tığlı, Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu, Türkiye
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